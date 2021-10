Brødrene Kristian og Roger Adolfsen har travle dager for tiden. Tirsdag ble det kjent at brødrene hadde kjøpt seg inn i et esportlag, og onsdag kom nyheten om at de har gått inn på eiersiden i InterSearch, kommer det frem i en pressmelding.

Ifølge adm. direktør i InterSearch Norway, Grete Christoffersen, er salget en del av selskapets vekststrategi, som gjør at selskapet kan rigges for vekst.

«Vi er svært fornøyde med å bli en del av Advisory Group, dette gjør at vi får styrke til å skape ytterligere vekst i allerede etablerte segmenter og befeste vår posisjon som et ledende Executive Search-selskap» sier Christoffersen.



InterSearchNorway er et rekrutteringsselskap innen ledelse og senior-fagspesialister (Executive Search), i tillegg tilbyr de rådgivningstjenester knyttet til strategi, ledelse og organisasjon. Selskapet er også det norske medlemmet av InterSearch Worldwide, en global allianse med Executive Search-selskaper.

Varsler flere oppkjøp

«Vi har samarbeidet med og fulgt med på utviklingen i InterSearch noen år nå, og ser på selskapet som en seriøs og ambisiøs aktør. De er en av aktørene i Norge med best global rekkevidde og har en sterk posisjon innen både olje/gass, finans og fornybar industri. Dette gjør at vi ser et stort potensial for vekst» sier adm. direktør i Advisory Group, Hilde Lekven.

InterSearch-sjefen sier at merker stor etterspørsel innen lederrekruttering og spesialister til fornybar industrien. Og mener at det å bli en del av Adolfsen-konsernet gir dem mulighet til å hente inn ytterligere kompetanse og verktøy slik at selskapet kan møte den økende etterspørselen.

«Advisory Group har store ambisjoner om vekst både organisk og gjennom oppkjøp. Oppkjøpet av InterSearch var vårt første. High End-segmentet innen Executive Search, Leadership Assessment og rådgivning innen ledelse og organisasjon er overmodent for konsolidering, så vi ser frem til å kunne ønske nye selskaper velkommen inn i gruppen fremover» sier Lekven.