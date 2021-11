Går mot rekordår i stillingsmarkedet – mange søkere vil ha hjemmekontor

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Tar vi årets tre første kvartal samlet, har det vært en økning på nesten 60 prosent i antall nye stillingsutlysninger på FINN jobb sett mot samme periode i fjor. Sammenlignet med 2019 er dette en økning på 20 prosent, forteller jobbanalytiker og leder for FINN jobb Christopher Ringvold.

Tilbudet av stillinger vokser også langt raskere enn tilgangen på kandidater. Og jobbsøkernes prioriteringer har endret seg betraktelig.

FINN jobb sporer hvilke ord søkere bruker når de ser etter jobb. Bruken av «hjemmekontor» er i tredjel kvartal på sjetteplass på lista. Det er en økning på 180 prosent fra samme periode i fjor.

– Dette er utrolig interessant, og viser at økt fleksibilitet har blitt mye viktigere for mange arbeidstakere. Dette et tydelig tegn på at vi kommer til å se endringer i arbeidstakeres prioriteringer når de søker jobb fremover., sier Ringvold.

