Jon Georg Dale blir PR-topp

– Jeg skal nok i liten grad kapitalisere på mitt politiske nettverk. Men man skal ikke underslå at man lærer noe når man er i mange departementer, for eksempel om politiske prosesser næringslivet har nytte av å få innsikt i. Det erkjenner jeg, sier 37-åringen til Dagens Næringsliv.

Han var både landbruksminister og samferdselsminister i Erna Solbergs regjering. Flere, deriblant finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), har gått hardt ut mot at PR-folk går inn i politikken og vice versa.

Dale mener på sin side at det er sunt at næringslivet får tilgang til kompetansen han har opparbeidet seg i regjering og på Stortinget.

– Velferdssamfunnet fordrer at noen skaper verdiene. Da er det en fordel at man vet hvordan politikken virker. Jeg mener det er avgjørende at kunnskapen faktisk siger ut, sier han.

Han utelukker ikke et politisk comeback senere og sier at det er noe Frp i så fall må ta stilling til.

– Hvis døren er åpen i fremtiden, så får jeg vurdere det hvis det blir aktuelt, sier Dale.

