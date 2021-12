Kryptovaluta og blokkjedeteknologi er for mange noe av det mest spennende å jobbe med nå. Det er teknologier i rivende utvikling og skal du følge med i timen må du bruke flere timer daglig på å holde deg oppdatert. Nettopp det har ekspert på disse teknologiene, Lasse Meholm, gjort i flere år, og nå har han, ifølge ham selv, fått drømmejobben.

Tidligere i høst lyste Norges Bank ut en anbudskonkurranse for en konsulent til prosjektet for Digitale Sentralbankpenger (DSP). Meholm vant og starter i jobben kommende mandag.

Han kan ikke si så mye om hva han skal gjøre, annet enn at det var en jobb han ønsket seg over alt annet, og at han de neste to årene skal jobbe med å teste ut ulike teknologier for DSP i Norges Bank.

Bred bakgrunn

Lasse Meholm har bakgrunn som dataingeniør og har en bachelor i internasjonal finans. Han har i tillegg studier ved Oxford Saïd Business School og MIT Sloan School of Management. Han har vært ansvarlig for digitale aktiva, kryptospørsmål og blokkjedeteknologi i Nordea, DNB og sist i advokatselskapet EY Tax & Law.

Meholm har tidligere også startet flere fintech-selskaper som er solgt til store nordiske selskaper. Han har også holdt en rekke foredrag om Bitcoin, blokkjedeteknologi og nye smarte penger og skrevet flere bøker om kryptovaluta og blokkjedeteknologi på Hegnar Medias bokforlag. Finansavisens Kryptoskole er også med ham.

DSP i Norges Bank

Arbeidet med DSP i Norges Bank har pågått siden 2018 og i en rapport tidligere i år presenterte en arbeidsgruppe i Norges Bank hvilke egenskaper DSP må ha, hvordan tekniske løsninger kan sørge for at egenskapene oppnås og konsekvenser for bankene av innføring av DSP. Etter dette besluttet Norges Bank å fortsette utredningen i en fjerde fase, i inntil to år.

I den fjerde fasen er eksperimentell testing av tekniske løsninger i kombinasjon med videre analyse av behovet for og konsekvenser av å innføre digitale sentralbankpenger. Arbeidet skal gi et grunnlag for å beslutte om Norges Bank skal teste en foretrukket teknisk løsning, heter på Norges Banks nettsider. Det er ikke besluttet verken om det blir en blokkjede/DLT-teknologi (Distributed Ledger Technology) eller om det i det hele tatt blir noen digitale sentralbankpenger.