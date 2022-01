Dette er avgjørende for å lykkes med nyttårsforsettene

Hvorfor er det sånn at noen mennesker greier å legge om vanene sine, mens andre bare holder ut en uke eller to?

James Clear har skrevet en internasjonal bestselger om temaet. Hovedbudskapet i boken er at resultatene ikke kommer av å sette seg høye mål. Vi har for lett for å henge oss opp i selve målet.

Resultatene kommer i stedet av å gjøre bittesmå endringer. Derav navnet på boken: «Atomic habits». Boken er også utgitt på norsk med tittelen «Mikrovaner». James Clear er opptatt av å stable små, positive vaner oppå hverandre.

Hovedbudskapet fra Clear er at 1 prosent endring kan være bedre enn 10 prosent. Årsaken er at 1 prosent endring er mer oppnåelig, realistisk og motiverende. 1 prosent endring er mer sannsynlig at vil bli en ny varig vane. Og greier du å bli 1 prosent bedre i én periode er det noe du bygger videre på. Det er sånn toppidrettsutøvere jobber.

La oss si at du ønsker å slutte å spise kjøtt. Handlevaner og innredning av kjøleskapet kan være viktigere enn at du sier til deg selv at du skal slutte å spise kjøtt.

La oss si at du ønsker å begynne å løpe fire ganger i uken. Det å sette frem joggesko og drikkeflaske og skifte om til treningstøy med en gang du kommer hjem fra jobb kan være avgjørende for å lykkes.

La oss si at du vil begynne å lese én bok i uken. Kanskje den viktigste handlingen viser seg å være å re opp sengen om morgenen og legge en bok på puten?

Riktig vanskelighetsgrad

Forfatteren har gått gjennom forskning verden rundt for å se hva som gjør oss motivert for å innføre en ny vane. Det avgjørende ser ut til å være vanskelighetsgrad.

Er oppgaven for enkel kan motivasjonen forsvinne. Er den for vanskelig fordufter den like lett. Dette er kjent i forskningen som «The Goldilocks rule».