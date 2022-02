Fire av ti voksne angrer på studievalget

Bedre lønn, trivsel og en opplevelse av at det er bedre muligheter i andre yrker, er hovedgrunnene til at de ville valgt en annen utdanning, viser undersøkelsen fra Opinionen, gjort på vegne av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

– Hvis man ser det sammen med frafallet i videregående skole og hvor mange som ikke fullfører høyere utdanning, ser man at vi har en ganske stor jobb å gjøre, sier seksjonsleder for utdanning- og arbeidsmarkedsinformasjon, Mona Mathisen, i HK-dir til Khrono.

Undersøkelsen viser også at nesten halvparten av respondentene oppgir at de har hatt et ønske om å ta mer utdanning de siste fem årene, og at rundt en av tre voksne startet på en utdanning uten å fullføre den.

10 prosent oppgir at de mener coronapandemien har påvirket deres syn på å ta utdanning, mens andelen er 23 prosent i aldersgruppen 26 til 29 år.

Målet med undersøkelsen var å kartlegge voksnes utdannings- og yrkesvalg i 2021. De 1.101 respondentene er i aldersgruppen 26 til 60 år.

(NTB)