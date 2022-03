– Jeg har selv jobbet med rekruttering i to og et halvt år nå og mitt inntrykk er at nå blir det flere og flere, sier Gabrielle Risøe, juridisk direktør i Carnegie.

Tirsdag var hun og Oda Graff, som jobber i Nordea og har vervet som styreleder i Ung i Finans, gjester i Økonominyhetene i anledning Kvinnedagen.

I sendingen ser vi nærmere på hvordan finansnæringen ligger an. Hvorfor er det så mannsdominert i deler av næringen, mens det ikke er det i andre?

Vi snakker om rekruttering, karriereveier og mer med de to gjestene fra næringen.