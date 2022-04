Lånekassen: Den største renteoppgangen siden 2013

1. mai stiger fastrentene på studielånet med i gjennomsnitt 0,345 prosentpoeng, går det frem v en melding fra Lånekassen.

Det er den største fastrenteoppgangen i Lånekassen siden november 2013.



– Det at fastrentene våre går opp nå, henger sammen med at markedsrentene har gått opp, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

Han peker på at renten i Lånekassen har et etterslep, og at det forklarer hvorfor fastrentene på studielånet ikke har økt like mye som i markedet ellers den siste tiden.

Rentene i Lånekassen fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittet av de fem beste boliglånsrentene. Fra dette snittet trekkes det 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter.

Tre års fastrente øker mest – med 0,371 prosentpoeng.

Flytende rente fra 1. mai vil være 1,667 prosent, noe som betyr en differanse mellom flytende og gjennomsnittet av fastrentene på 1,2 prosentpoeng. Sist det var en så stor differanse var i april 2010.

De nye fastrentene er de høyeste fastrentene siden juli 2014.

Fastrentene som gjelder fra 1. mai vil være:

2,774 prosent for tre års binding (opp fra 2,403 prosent)

2,901 prosent for fem års binding (opp fra 2,589 prosent)

3,018 prosent for ti års binding (opp fra 2,667 prosent)

Differanse mellom fast og flytende på mer enn ett prosentpoeng.