– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier Borten Moe.

Over 12.000 søkere har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning, og over halvparten av søkerne har teknologiske fag som førstevalg.

– Fagskolene er gode på å tilby utdanninger som lar seg kombinere med jobb, og som er etterspurt i arbeidslivet, sier Borten Moe.

Færre vil bli lærere og sykepleiere

Helsefag er utdanningsområdet med flest søkere og planlagte studieplasser. Antallet studieplasser på sykepleie har i år økt med totalt 500 plasser. Til tross for at sykepleie er det mest populære helsefaget, opplever studieretningen en nedgang i førstevalgsøkere på 23 prosent.

Det er 10,4 prosent færre som i år har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg. Mange søkere har satt lærerutdanning som sitt andre- eller tredjevalg.

Samtidig går søkertallet for grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn i år opp med 6,5 prosent.

– Jeg er imponert over innsatsen til lærerne under coronapandemien. Krisene vi har stått i de par siste årene har virkelig vist hvor viktig læreryrket er. Derfor er jeg veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1.–7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall, sier Borten Moe.

Populær lokførerutdanning

I fagskolene er det størst konkurranse om lokomotivførerutdanningen. Der skal 1.242 søkere kjempe om de 168 studieplassene.

– Det er ikke overraskende at lokførerutdanningen er populær. På ett år får du en spennende utdanning med mye praksis, og en godt betalt jobb i den andre enden. Generelt er fagskoleutdanning et veldig godt valg. Vi vet at vi vil trenge mange dyktige fagfolk i hele landet fremover, og mange bedrifter sier de mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, sier Borten Moe.

