Færre studerer i utlandet - nå lanseres nytt stipend

Lånekassen har identifisert en reduksjon i antall norske studenter i utlandet i etterkant av coronautbruddet i 2020, en trend de nå ønsker å snu.

– Det er flere ytre forhold som kan forklare denne nedgangen. Corona er en åpenbar grunn, men nedgangen startet før det. Perioder med svak norsk krone i forhold til annen valuta, usikkerhet knyttet til Brexit, samt urolige tider i verden kan også ha påvirket studentenes valg, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen.

Reduksjonen foregår på tross av rekordmange norske studenter både i studieåret 2020-2021 og 2021-2022. Ikke siden studieåret 2008-2009 har antallet norske studenter i utlandet vært lavere.

Tilleggsstipend

For å motivere studenter til å ta deler av sin utdanning i utlandet har Lånekassen introdusert et tilleggsstipend for norske utvekslingsstudenter i ikke-engelskspråklige land.

Dette tilbudet treffer utvekslingsstudenter i Brasil, India, Kina, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea, land med et norsk utdannings- og forskningssamarbeid.

Medisin på topp

Medisin har vært det mest populære studiet for norske gradsstudenter i utlandet i flere år. 3.000 nordmenn studerer i år medisin i utlandet – som er på samme nivå som de siste årene. Dette gir Norge en rate av sine leger med studiebakgrunn i utlandet på nesten 50 prosent.

Også økonomi og business er populært – 2.700 norske gradsstudenter tar det i år, kommer det frem i pressemeldingen.

Uheldigvis for disse studentene kvalifiserer ikke studenter som ønsker å ta hele graden i utlandet til det nye stipendet.