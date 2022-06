Lar studentene seg friste av finans?

Siste frist for å sette opp søkerlisten til samordnet opptak nærmer seg. Vi får besøk i studio av studentene Irina Elvik Bårdsen og Brage Bakken, samt Mette Lindbæk, leder for Foreningen for Finansfag Norge. Hvordan ser studentmassen som studerer finans ut om dagen og er det noe håp for en utjevning på kvinnefronten slik vi har sett i medisin og jus? Og hvor attraktive er egentlig meglerhus, banker og andre finanshus for dagens unge? 10.06.2022