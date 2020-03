Hva skjer når viruset er på retrett?

Italia er endelig på vei ut av et mørkt kapittel i landets historie. Dagliglivet til italienerne har den siste måneden vært preget av konsistent økende dødstall og strammere sosiale restriksjoner.

Nå har imidlertid kurven flatet ut og antall nye smittede har blitt redusert drastisk. Det viser at tiltakene regjeringen har truffet fungerer, og kommer som en gave fra oven både for innbyggere og regjering.

Mange av restriksjonene i landet avvikles nå på fredag. Spørsmålet alle stiller seg er: Hva nå?

Balansekunst

«Staten står ovenfor en uhyre vanskelig balansegang: De må finne balansepunktet mellom økonomisk sikkerhet og helsemessig sikkerhet. Hvordan de balanserer disse faktorene vil ha alt å si for hvor godt de kommer seg ut av denne krisen», sier Ferdinando Giugliano i en kommentar for Bloomberg.

Italienerne, kinesere og resten av landene i verden kan ikke stenge ned økonomien sin for alltid. Innbyggerne ønsker å komme i gang med livene sine igjen, og enda viktigere: regjeringen har simpelthen ikke råd til å fryse økonomien lengre enn nødvendig.

Utfordringen ved å lempe på restriksjonene er at mange frykter «the second wave» – at viruset blusser opp igjen etter det tilsynelatende går bedre.

Arbeidsplasser

De som kan jobbe hjemmefra er sikret både nå som viruset herjer, og vil også være det etter det lempes på kravene for sosial distansering. Verre er det for industriarbeidere og andre som må ha kontakt med andre for å gjennomføre jobben sin.

Giugliano holder frem Japan som et eksempel til hvordan samfunnet kan bli i tiden når viruset er på retrett.

«Utbredt bruk av masker, ekstrem sosial distansering og konstant håndhygiene er nødvendig. Arbeidsplasser må gjøre det mulig å ha så lite kontakt som mulig på jobb. Eldre i samfunnet må kanskje bli hjemme til viruset er utryddet.»

Konsekvenser etter pandemien er over

Giugliano trekker også frem hvilke konsekvenser coronaviruset vil få for restauranter, sportsarrangementer og turismen i rekonvalesensperioden for økonomien.

«Hvem vil egentlig ha appetitt til å dra på restaurant umiddelbart etter viruset har lagt seg? Det er vanskelig å se for seg turister flomme til Italia med det første. Dette vil bli en forferdelig sommer for turistindustrien», sier kommentatoren.

Det er vanskelig å si hvilke konsekvenser coronaviruset vil ha i tiden fremover og hvordan verden vil se ut når det er over. Men som Sp-leder Trygve Salgsvold Vedum sa i dagens pressekonferanse:

– Det kommer uansett ikke til å bli bra av disse tiltakene (krisepakkene, journ.anm.), men det gjør at det hele blir litt mindre ille.

I mellomtiden får vi smøre oss med antibac, gi hverandre plass på butikken og følge regjeringens tiltak og anbefalinger – og ikke minst: håpe på det beste.