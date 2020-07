Børsrekylen fortsetter

Innhentingen etter forrige ukes børsfall fortsatte på tirsdag. I Japan var Nikkei-indeksen opp med 1,3 prosent, og Kinas Shanghai-indeks la på seg 0,8 prosent. Nippon Steel var blant de asiatiske aksjene som steg mest, idet investorene nok en gang vedder på en V-formet økonomisk innhenting i kjølvannet av coronakrisen. Økte forventninger om at det omfattende virusutbruddet snart er lagt bak oss bidro dessuten til at et par legemiddelaksjer gjorde det dårlig.

Mønsteret gjentok seg i Europa, hvor Frankfurts DAX-indeks la på seg 0,3 prosent. I Hellas, som den 1. juli åpner sine grenser for turister fra de fleste land, utgjorde børsløftet 1 prosent. Cruiseselskapet Carnival gjorde det også bra, med en kursoppgang på nær 6 prosent. Nivået er likevel ned med over en tredel siden tidlig i juni, så markedet har ingen illusjoner om at etterspørselen raskt vil vende tilbake til nivået før coronakrisen. Hittil i år har rundt 75 prosent av markedsverdien forduftet.