En reddende engel for DNB, Nordea & Co.

I dag er det enkelte banker som puster letter ut. For eksempel DNB og Nordea.

At TGS legger 600 millioner dollar på bordet for seismikkdataene til PGS, sikrer at bankene får tilbakebetalt det de har lånt ut til dette notorisk ulønnsomme seismikkselskapet, som har bevist over tid at forretningsmodellen absolutt ikke fungerer.

PGS hadde ved utgangen av andre kvartal 890 millioner dollar i netto rentebærende gjeld. Situasjonen har vært kritisk lenge, og i september forfaller 135 millioner dollar av et lån på totalt 350 millioner dollar.

PGS fikk i utgangspunktet satt opp denne kredittfasiliteten med DNB, Nordea og Barclays. Ifølge en analytiker vi har snakket med, har DNB og Nordea vært med på forlengelsen av lånet også.

Endelig skal bankene få slippe å la seg presse av et selskap som har gjort en så dårlig jobb at de har stengt egenkapitalmarkedet for seg selv. Et selskap som obligasjonsinvestorer har lært seg å skygge unna. Ikke var det mer verdier igjen å pantsette heller.

Det må ha vært tøft for for eksempel DNB å bli med PGS videre og bare krysse fingrene for at oljeselskapene skulle begynne å bruke penger på leting igjen. Det finnes vel knapt en forvalter eller analytiker i banken som har tro på oljeservice om dagen. DNB har utmerket seg som oljeservicepessimister.

Endelig skal altså bankene slippe å gå i nye, depressive møter med PGS. Endelig skal de få tilbakebetalt. 600 millioner dollar i cash når du har 890 millioner dollar i gjeld, er bare deilig. Den resterende gjelden, altså utover det som umiddelbart må tilbakebetales, blir intet problem. Å refinansiere lån med skyhøy rente blir som en tur i parken for PGS.

Pengene vil gi PGS masse handlingsrom. Nå kan de bruke pengene på noe fornuftig, noe verdiskapende. For eksempel tilbakekjøp av egne aksjer, eller noe sånt.

Kristian Johansen kommer som en engel fra himmelen for bankene, og bankene vil sørge for at PGS må gi fra seg seismikkbiblioteket sitt. Det spekuleres i at PGS kanskje kan finne en vei utenom å bli spist av Mr. Johansen, men den veien virker veldig lang.

En engel var han derimot ikke mot PGS da han sendte ut børsmeldingen:

«The Offer will secure the liquidity required to repay PGS’ USD 135 million revolving credit facility due September 2020».

Her har dere pengene som dere trenger, PGS! Vennlig hilsen Kristian. Og vet dere hva? Deres aksjonærer vil elske denne setningen:

«A refocused and refinanced PGS will be a world-leading and highly innovative provider of acquisition technology and marine acquisition capacity, providing a strong platform for creating long-term value for the company´s stakeholders».

Bare sånn i tilfelle PGS-ledelsen skulle finne på noe tull, liksom. Hilsen Kristian! – deres reddende engel i nød.