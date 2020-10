Det mest imponerende med Jan Haudemann-Andersen

Sentralbankene har gjort de fleste rike enda rikere. Stadig lavere renter og pengetrykking har presset opp prisene i alle aktivaklasser. For alle som er eksponert mot eiendom, aksjemarkedet eller selskap- og statsobligasjoner, har det vært lett å bli enda rikere.

Se på boligmilliardæren Ivar Erik Tollefsen. Se på Johan H. Andresen. Se på han øyelegen, Ole Morten Halvorsen. Disse gjør både gode og dårlige investeringsvalg, men den enorme kraften i bolig- og aksjemarkedet har gjort det vanskelig for dem å ikke tjene penger. Oljefondets verdistigning de seneste årene er et godt eksempel.

Derfor har det vært et krevende miljø for pessimistene å konkurrere i. De som ikke slo seg helt til ro etter finanskrisen. De som mente at de stadige lavere rentene var et sykdomstegn for verdensøkonomien. De som hele tiden har vært redd for at både aksjemarkedet og økonomien står på kanten av et episk stup. De bekymrede menn.

Jan Haudemann-Andersen og Øystein Stray Spetalen er blant disse. Det vet vi basert på tidligere intervjuer og basert på hvordan de investerer pengene.

Spetalen og Haudemann-Andersen har tidvis holdt kontantandelen høy i sine respektive investeringsselskaper, og når de først har investert tungt i noe, har det vært i enkeltcase. Enkeltcase, som i utgangspunktet ikke er avhengig av fortsatt gode tider i verdensøkonomien, men kun avhengig av bedriftens suksess.

Åh, hvor mye gratis penger de har gått glipp av! Ikke bare har de stått utenfor markedene, men de har også unngått megatrendene, som for eksempel den grønne euforien som preger Oslo Børs nå. Investorer som Tor Dagfinn Veen, som har gått tungt inn i ESG-aksjer, øker sin formue raskt, men Haudemann-Andersen og Spetalen står utenfor og er kun vitner til noe de sikkert ser på som galskap.

Av Spetalen og Haudemann-Andersen, er det sistnevnte som har hatt størst suksess med sine investeringer de seneste par årene. Han har riktignok tatt mye større risiko ved å satse hardt i kun to selskaper, som begge var svært risikable investeringer i utgangspunktet. Nå, etter fantastisk verdistigning, er omtrent hele hans formue bundet opp i disse to selskapene.

I forrige uke publiserte Kapital sin årlige liste over landets 400 rikeste, og der gjorde Haudemann-Andersens estimerte formue et hopp fra 2,2 milliarder til 4,8 milliarder på ett år. Han har vært «all in» i Kahoot! og Vaccibody, og begge viste seg å være gullgruver for investoren. Dermed suste han forbi Spetalens 3,8 milliarder.

I torsdagens utgave av Finansavisen kunne vi lese at Haudemann-Andersens formue trolig er kommet opp i rundt 5,4 milliarder etter at Vaccibody landet en avtale med et av verdens største farmasiselskaper. I så fall har han allerede passert Christian Ringnes og en håndfull andre rikinger som var over han på Kapitals 400-liste.

«Hva investerer du i selv for tiden», spurte vi Haudemann-Andersen i januar 2016:

«Jeg er forsiktig», sa han.

Investoren var ikke noe mer risikovillig seks måneder senere, da vi møtte ham på Investordagen i regi av Hegnar Media:

«Konjukturoppgangen i USA har vart lenge, og spørsmålet er hva de gjør ved neste konjukturnedgang, for den kommer. Vi er jo allerede inne i en krise i form av nødhjelp med lave eller negative renter», sa han og vurderte om han skulle kjøpe gullaksjer igjen, slik han hadde gjort i årene før og etter finanskrisen.

575 poeng sto Oslo Børs' hovedindeks i den dagen. S&P 500-indeksen var i 2.078 poeng – 1.300 poeng lavere enn i dag. De bekymrede menn hadde høydeskrekk, men noen klarte altså å tjene mye penger likevel. Det er godt gjort.