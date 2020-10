Utplassering av en vindmåler var en stor bragd for Aker Offshore Wind

«Aker Offshore Wind feirer suksessrik installasjon av LiDARs i Sør-Korea», var overskriften da selskapet kom med sin første nyhet som et børsnotert selskap.

«Dette er en stor bragd for oss i Aker Offshore Wind og alle som jobber med KFWind-prosjektet», kommenterte adm. direktør Astrid S. Onsum. Hun fortsatte:

«Vi er henrykte over å ha nådd en ny milepæl og ser frem til å ytterligere utvikle et godt forhold til alle involverte i Ulsan-prosjektet».

SKJERMBILDE: Newsweb

Hva er en LiDAR, kan man jo spørre seg. Vel, det er en fryd å informere om at det er måleutstyr, og i dette tilfellet utstyr til å måle vinden i et gitt område.

Basert på tonen i børsmeldingen kunne man kanskje mistenke at det var noe mer. Men nei da.

Uansett, vi skjønner formålet med børsmeldingen. Det er første steg i det aller viktigste prosjektet Aker Offshore Wind har for hånden for øyeblikket – et vindprosjekt utenfor Sør-Koreas kyst. Der planlegges det en vindpark på 500 megawatt, og som de minner investorene om i denne børsmeldingen, har parken et potensial på 1,5 gigawatt på sikt.

Men selskapet kunne spart seg for superlativene, i hvert fall for et Aker-selskap med top notch prosjektkompetanse. Mon tro hvilke ord som skal brukes når vindmøllene faktisk skal installeres.

La oss i samme slengen minne om det er seks år til første inntekter – hvis prosjektet blir noe av i det hele tatt, selvfølgelig.

SJEF: Astrid Onsum er adm. direktør i Aker Offshore Wind. Foto: Siv Dolmen

Vindmåleren skal stå der i ett år for å måle styrken og retningen på vinden. Så skal partnerskapet bruke dataene og sende inn en søknad til sør-koreanske myndigheter om å få lov til å bygge en vindpark der – med mindre vindmålerens resultater skulle skuffe veldig.

Men uviktige nyheter blir veldig fort viktige nyheter i ESG-boblen. Aker Offshore Wind-aksjen var opp 12,50 prosent på sitt meste da Merkur Market åpnet for handel på mandag – en verdiøkning på 373 millioner kroner. Én time etterpå roet det seg litt og aksjekursen var kun opp rundt 6 prosent.

For nøyaktig én måned siden skrev vi om Aker Offshore Wind i «Ukens selskap»-spalten vår. Da mistenkte vi at aksjekursen skulle opp. Men nå som verdsettelsen har økt fra 1,8 milliarder til 3,2 milliarder, er det kanskje ikke så overraskende at vi er blitt litt mindre bull. I hvert fall når den eneste positive nyheten er utplasseringen av denne vindmåleren.