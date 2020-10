Green is good

«Greed, for lack of a better word, is good», sa den nådeløse investoren Gordon Gekko i Oliver Stones klassiker Wall Street fra 1987.

«Greed is right».

«Greed works».

«Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit».

Ja, ja. Litt av det samme kan man vel si om grønne aksjer. I hvert fall i disse dager.

Og det er i disse dager, nærmeste bestemt på torsdag, at Swedbank arrangerer sin årlige energikonferanse – digital utgave i år, selvfølgelig. Bortsett fra de som skal holde taler – de må møte opp i et studio på Fornebu.

Talerne som er der for å overbevise investorer, litt som Gekko på generalforsamlingen til Teldar Paper, er nesten utelukkende toppsjefer i grønne selskaper.

Disse inkluderer, selvfølgelig, Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn. Også Valborg Lundegaard i Aker Carbon Capture og Astrid S. Onsum i Aker Offshore Wind er der. Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft står også på listen, naturligvis. Men først skal vi få servert de store tankene rundt årets tema «A changing energy landscape» av Michael Liebreich i Liebreich Associates.

Se opp for kurssvingninger på Merkur Market, og da helst oppover. Dette kan bli spennende!

Vi vet ikke om DNOs eier og styreleder Bijan Mossavar-Rahmani skal delta. Han skal i hvert fall ikke presentere selskapet. Skal vi tippe, ble han ikke invitert. Det ble nok heller ikke noen av de andre oljetoppene og oljeservicetoppene, som i gamle dager hadde frikort på slike energikonferanser.

For nå er det tydeligvis ingen som er interesserte lenger, stakkars. Alt handler om det grønne skiftet.

Det bør nevnes at ulikt Pareto-konferansen, som på ett år gikk fra å være nesten en ren oljekonferanse til en nesten ren ESG-konferanse, har Swedbank hatt en bemerkelsesverdig grønn profil i flere år på sin energikonferanse. Faktisk, allerede i 2016 var det en uvanlig grønn profil over hele arrangementet.

Kudos for å være tidlig ute med det grønne skiftet, Swedbank. Investorer som ble overbevist da for eksempel Raymond Carlsen sto på scenen og presenterte Scatec Solar i 2017, har opplevd en eventyrlig avkastning på pengene. Det samme kan man dessverre ikke si for flertallet av de som lot seg overbevise på Pareto-konferansen samme år, eller i 2018 og 2019.

Av de som skal tale på Swedbanks konferanse på torsdag, er det faktisk et par oljetopper. Eller skal vi si fornybar-topper som jobber for et oljeselskap...energiselskap (unnskyld).

Fra BP, som forøvrig er et selskap med et uttalt mål om å kutte oljeproduksjonen med 40 prosent innen 2030, kommer Dev Sanyal. Han er ansvarlig for BPs gass- og lavkarbonvirksomhet.

Fra Equinor kommer Irene Rummelhoff, som tidligere var direktør for fornybarsatsingen, men som nå leder tradingdivisjonen. Fra et investor-perspektiv håper vi hun bruker taletiden på fornybarsatsingen. Det er jo det alle bryr seg om nå, og en vakker dag vil sikkert også Equinor og BP bli belønnet for deres grønne initiativ av aksjemarkedet.