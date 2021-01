Peter Hermanruds tre år gamle spådom er snart en realitet

Første handelsdag på Oslo Børs i 2021 ga ny all-time high (intradag), med en notering på 983,72 poeng. Da er man bare 1,7 prosent unna å nå 1.000 poeng på Hovedindeksen.

1.000 poeng vekker minnene fra en tre år gammel spådom av aksjestrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

«Før det smeller, skal det bli dyrt», sa Hermanrud foran en fullstappet kinosal i Oslo i desember 2017, og spådde at Hovedindeksen skulle stige fra 800 til 1.000 poeng.

1.000 poeng ville bety at selskapene på Oslo Børs i snitt ville blitt priset til 2,3 ganger bokførte verdier – som er høyt i et historisk perspektiv.

Vel, Hermanrud...nå er vi her! 1.000 poeng på indeksen (i hvert fall nesten), og pris/bok (eks. finans og shipping) er kommet opp i 2,4-gangeren.

Men det er jo mye som har skjedd siden desember 2017. Nesten for mye til å dra frem gamle spådommer, men vi gjør det likevel. De lave rentene er den desidert største grunnen til at du ikke hører Hermanrud, eller noen andre strateger, rope «selg» nå.

Nå er han blant mange med klokkertro på et sterke børser i begynnelsen av 2021, og klarer ikke å se for seg et krakk, med mindre rentene skulle stige brått.

Men 2017-versjonen av Hermanrud ville solgt alt nå, hvis han hadde sittet isolert i den kinosalen i tre år og den eneste informasjonen han fikk var P/B-nivået på Oslo Børs. Med en P/B på 2,4 ville han solgt til tross for at han vet at mesteparten av avkastningen i aksjemarkedet skjer i perioden den nordlige halvkule går lysere tider i møte.

2021-versjonen av ham er ganske lik, bortsett fra at noen har tusjet «TINA» i pannen hans (There is no alternative). Nå er han mer i villrede, akkurat som alle andre. Gamle lærebøker må kastes, eller i hvert fall oppdateres, og prisingen i aksjemarkedet er mer avhengig av rentemarkedet enn noen gang tidligere. Corona ødela også for de vante boom- og bust-syklusene. Er vi i starten av en ny boom nå etter corona? Eller er den ordentlige nedturen bare utsatt inntil videre?

Det kan jo hende 2017-versjonen av ham får rett likevel. Akkurat som dagens versjon av ham advarer om, kan det tenkes at inflasjonen går i taket og presser de lange rentene oppover. Da vil Hermanrud svette så mye at TINA-merket i pannen blir borte.

Mon tro om aksjestrategen allerede har begynt å svette litt når han ser hvordan råvareprisene stiger for hver dag, containerskip-ratene har gått til himmels og pengemengden i USA og Europa (og ikke bare sentralbankreservene) har gjort et episk hopp. Med dette som bakteppe skal det bli spennende å følge med på inflasjonen når verdensøkonomien gjør comeback i 2021.

«Hvis jeg sier at indeksen skal i 1.000 poeng og så falle mye etterpå, så er det kanskje klokt å selge litt på 990 poeng og før det», sa Hermanrud den gang.

Det vil si nå, ifølge Hermanrud for tre år siden. Tenk om 2017-versjonen av den profilerte aksjestrategen får rett likevel!