Det må være spennende å ha 6 mrd. av formuen i én aksje som prises til 80 ganger neste års inntekter

Intet selskap er så perfekt som Kahoot. Ikke bare er det digitalt, disruptivt og vokser som om det ikke fantes noen konkurrenter der ute. Men det er også en ekte ESG-aksje, slik de proffe investorene ser på ESG.

Da sier det seg selv at prisingen skal være astronomisk høy. Høyere enn Tesla, ja til og med høyere enn i Nel.

Kahoot må da også være den eneste stivt prisede ESG-aksjen som er stueren selv blant «Gutta Boys» – de som elsker å hate Tesla, ler av Nel og panter heller flasker enn å kjøpe Tomra. Det er noe maskulint over hele caset. Tøffingen Jan Haudemann-Andersen må ha sørget for dette.

Men egentlig er caset vel så latterlig som de mest sinnsyke man finner i aksjemarkedet.

Etter tirsdagens kvartalsoppdatering fra Kahoot, var det på tide for analytikerne å oppjustere kursmålene på selskapet. Aksjekursen hadde allerede passert de gamle kursmålene, og de nye er nå på 120 kroner (DNB) og 160 kroner (Arctic).

DNB venter at inntektene i 2021 blir på 85 millioner dollar, opp fra 30 millioner i 2020. Med en markedsverdi på 53 milliarder kroner, prises altså Kahoot til 74 ganger neste års inntekter. Samme øvelse basert på Arctics estimater gir 78 gangeren. Ser vi på Goldman Sachs' tre uker gamle analyse, prises Kahoot til 93 ganger estimerte 2021-inntekter.

Slapp av, estimert inntjening og P/E-nivåer gidder vi ikke engang å se på. Så lenge inntjeningen kommer om 10–20 år er det liksom greit (selv for Gutta Boys).

Til sammenligning prises «syke» Tesla til 15 ganger neste års estimerte inntekter, ifølge konsensustall samlet inn av Infront.

Men denne sammenligningen er da veldig urettferdig. Kahoot vokser jo mye mer enn Tesla, og er i en tidligere fase. Egentlig litt sånn som Nel, som prises til 40 ganger neste års inntekter.

Ok, så er Kahoot stivt priset. Ingen er vel overrasket over dét? Vi har ingen formening om denne aksjen skal opp eller ned. Vi bare konstaterer det faktum at Kahoot er ekstremt høyt priset, og at det derfor er en ganske grei nedsiderisiko her, hvis selskapets vekst en dag skulle skuffe investorer og analytikere. Enn så lenge er det i hvert fall ingen skuffelser – kun positive overraskelser.

Det må være spennende tider for Jan Haudemann-Andersen. Eller: Det var spennende. Nå har han «vunnet». Nå gjenstår det bare å selge seg ned og diversifisere en portefølje som skriker etter diversifisering.

Det ville overraske hvis han ikke starter denne prosessen i løpet av kort tid. Spesielt han, egentlig, som vet hvor raskt slike trender i aksjemarkedet kan forandre seg.