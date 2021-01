«The everything rally» sender Børsen i 1.000 poeng

Fredag nådde Oslo Børs' hovedindeks 1.000 poeng for første gang, løftet av ESG-aksjer som bare durer videre uten noen fundamental forankring, men også av «edruelige» Equinor .

Brent-oljeprisen passerte 55 dollar fatet for første gang etter coronakrakket i mars 2020. Men denne prisoppgangen er da litt pussig ifølge DNBs oljeanalytiker Helge André Martinsen:

«Vi synes det er på sin plass å si i fra at de globale oljelagrene har fortsatt å stige siden november, og med en akselererende fart. Ergo er det rimelig å si at det nå eksisterer en divergens mellom de kortsiktige fundamentale forholdene i oljemarkedet og utviklingen i oljeprisen», skriver han i en fersk oppdatering.

«The everything rally» er et nytt finansbegrep i amerikansk presse. Alt stiger, og det er vanskelig å forklare oppgangen i mye av dette basert på fundamentale forhold. En kan mistenke at negative realrenter bidrar til en slags «melt-up» i verdien på alt. Det er i hvert fall sant for aksjer og edelmetaller som gull og sølv (og bitcoin?). Men kanskje også i andre råvarer?

Noe av oppgangen i enkelte råvarer, som jernmalm, skyldes Kinas kraftfulle svar på coronakrisen. Prisoppgangen i nikkel og kobber kan delvis forklares med elbilindustrien og spekulanter som venter knapphet i markedene fremover.

Råvareprisene falt kraftig i mars, men er nå langt høyere enn de var for ett år siden. Så skal man ikke glemme at dollar, som råvarene prises i, har falt 9 prosent mot euro det seneste året og 4 prosent mot norske kroner.

Prisoppgang på råvarer Råvare Prisoppgang seneste 12 måneder Tømmer 124% Jernmalm 64% Soyabønner 45% Sølv 43% Aluminium 38% Kobber 33% Nikkel 30% Mais 29% Appelsinjuice 28% Tinn 25% Sink 23% Havre 22% Gull 19% Palladium 18% Bomull 14% Platina 14% Sukker 10% Kaffe −1% Ris −3% Storfe −9% Olje −20% Infront

Ser man kun på denne tabellen, er det ikke mye tegn til deflasjon akkurat. Tørke i Sør-Amerika og handelsforstyrrelser i kjølvannet av corona, kan forklare prisoppgangen i enkelte av landsbruksvarene.

Nederst på tabellen finner vi oljeprisen, men også oljeprisen har steget betydelig de seneste månedene. Til og med gassprisene, både i USA og Europa, er høyere nå enn de var før coronakrakket til tross for at etterspørselen falt kraftig i 2020 og forventet 2021-etterspørsel er lavere nå enn før corona.

Det er jo litt rart.