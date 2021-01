Fotballaksjer kan være en god trade i 2021

Hvis Nel, Kahoot og den slags blir for luftig for deg, og du er mer på jakt etter gode veddemål blant coronataperne i 2020, trenger ikke fotballklubber være en så verst idé.

I likhet med for eksempel reiselivsbransjen, er fotballklubber absolutt blant den coronatapende bransjen i 2020.

Men ulikt reiselivsbransjen, har neppe corona (og miljøhensyn) skapt noen varige arr for fotballklubbenes fremtidige inntekter. Tribunene vil fylles igjen. Rabattene på salg av TV-rettigheter vil forsvinne, og kommersielle inntekter vil øke igjen. Noe annet burde overraske veldig.

Ser man på de børsnoterte fotballklubbene, har aksjekursene falt mellom 18 og 46 prosent de seneste tolv månedene, bortsett fra Porto; som faktisk er opp 14 prosent. Dårligst er Benfica, med et fall på 46 prosent. Best blant taperne, er Manchester United, med et fall på 18 prosent.

Kursfall for klubbene Klubb Kursutvikling seneste år Porto 14% Manchester United −18% Ajax −25% Borussia Dortmund −33% Juventus −37% Benfica −46%

De fleste av oss har fått med seg at Manchester United topper Premier League i forkant av søndagens kamp mot tabelltoer Liverpool. Det er en veldig annerledes stemning i klubben nå sammenlignet med tidlig i desember, da United røk ut av gruppespillet i Champions League og lå på en sjetteplass i Premier League. United-fans begynner så smått å håpe på at den gamle storhetstiden under manager Alex Ferguson kommer tilbake. Klubben har ikke løftet Premier League-trofeet siden sesongen 2012/2013.

Men ser man på aksjekursen på New York-noterte Manchester United, har den faktisk ikke beveget seg i det hele tatt siden de mørke dagene i desember. 16,50 dollar pr. aksje da, og det samme nå. Ok, så har corona rammet Storbritannia hardt i januar, slik at det vil ta lenger tid å fylle Old Trafford med tilskuere igjen, men likevel. Champions League-plass til neste sesong, altså at de minst klarer en fjerdeplass i Premier League, virker nå veldig sannsynlig. Hvis de skulle vinne Premier League, vil det kunne løfte det fremtidige inntektsgrunnlaget i alle ledd.

Med Ole Gunnar Solskjær som manager, kan man også argumentere for at lønnsomheten i klubben blir bedre med årene. Til tross for at han har fått styret og eierne til å bla opp for spillere som Bruno Fernandes og Harry Maguire, har Solskjær en langsiktig plan om å i større grad satse på unge talenter enn å kjøpe etablerte stjerner.

Men dette er mer langsiktig, og hvis avkastning er viktig for deg, er fotballklubber litt som flyselskaper og shipping – ikke de beste langsiktige investeringene.

Dette caset handler om 2021. Innen sommeren er kommet, skal verden begynne å bli noenlunde normal igjen. Trolig vil klubbene få lov til å fylle tribunene, og det er ingen grunn til at det blir mindre penger i fotballen enn tidligere. Fremtidige kontantstrømmer skal da prises inn, og aksjekursene bør stige.

Er fotballklubben i ditt hjerte blant disse børsnoterte selskapene, vet du jo hvilken du skal velge. I det minste er vel dette uansett bedre enn å bruke penger på tipping.