At tyske småsparere eier Nel-aksjer for 20 milliarder er vanvittig

Det går ikke mange dagene mellom vi i Finansavisen skriver om hva de «hydrogengale» tyskerne gjør på Oslo Børs, eller fortrinnsvis Euronext Growth.

Og det er gode grunner til det. Klientkontoen Clearstream Banking, som er eid av Deutsche Börse, har i løpet av det seneste året fått en enorm innvirkning på aksjekursene her hjemme. Tysk kapital flommer inn på Oslo Børs, og har forsterket greentech-bølgen, eller boblen om du vil, som vi alle er vitne til nå.

Disse tyske småsparerne er også langt mer opportunistiske sammenlignet med den gjengse aksjonær man finner på topplistene. Kollektivt kan de kjøre en aksjekurs opp til himmelen, og det motsatte hvis flokken endrer retning.

Akkurat nå, det vil si hittil i 2021, er det Play Magnus, Saga Pure og Nordic Unmanned tyskerne kaster seg over. I disse tre har Clearstreams eierskap mer enn tredoblet seg. Rett bak disse tre finner vi Teco 2030, Aker Carbon Capture og Zaptec.

For ikke lenge siden skrev vi om en kjent, tysk blogger som hausset Play Magnus-aksjer. Aksjekursen steg kraftig i etterkant, og derfor er det heller ikke overraskende at vi nå ser at Clearstream-kontoen har økt sitt eierskap.

Men hva tyskerne gjør i Play Magnus og Saga Pure akkurat nå er peanøtter sammenlignet med hva de allerede har gjort i Nel . La det ikke være noe tvil om at det er Nel som er tyskernes favoritt. Det kan man se både i hva tyske bloggere oftest skriver om, men spesielt i aksjonærlistene.

Clearstream eier 44,4 prosent av aksjene i Nel, til en verdi av 20 milliarder kroner. Det er ingen andre selskaper, hverken på Oslo Børs eller Euronext Growth, som engang kommer i nærheten av dette.

Det Oslo-noterte selskapet tyskerne eier nest mest av (i prosent), er Teco 2030, med 10,6 prosent av aksjene. 10,6 prosent av dette lille selskapet, betyr at de eier aksjer for 90 millioner kroner. Altså peanøtter – både målt i verdier og eierandel sammenlignet med Nel.

Målt i verdier, kommer Equinor på plassen bak Nel. Her eier tyskerne aksjer for 9,3 milliarder kroner, eller 1,7 prosent av aksjene.

I løpet av det seneste året har tyskerne nettokjøpt 187 millioner Nel-aksjer. Eierandelen har bare økt og økt, og inn i 2021 fortsetter det å tikke oppover. Nel-aksjen har over tid vært kunstig høyt omsatt på børsen, og de daglige kurssvingningene er betydelige.

Man trenger ikke å hete Peter Hermanrud eller Robert Næss for å skjønne at det er en enorm risiko i Nel-aksjen når triggerhappy småsparere er blitt den totalt dominerende eieren i selskapet. Alt som skal til er kanskje bare et negativt blogginnlegg og et tilhørende kraftig kursfall, så har tyskerne fått nok.

Achtung!