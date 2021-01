Gaver og aksjer til ansatte

Advokat Trond Erik Andersen Foto: Iván Kverme

Skattefritaket for slike gaver gjelder også for styremedlemmer. Gaver som er omfattet av skattefritaket er dessuten fradragsberettiget for arbeidsgiver.

Samtidig fjernes vilkåret om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften. Arbeidsgiver kan altså i realiteten forskjellsbehandle de ansatte. Det er videre innført skattefritak for influensavaksine og framtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver. Den ansatte kan for eksempel få dekket utgifter til julekurv, trening, kollektivkort eller sykkel skattefritt innenfor beløpsgrensen på 5.000 kroner.

I tillegg kan den ansatte for eksempel få en gave med en verdi inntil 4.000 kroner ved bryllup, når den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller har fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70 eller 80 år. Dette gjelder ikke ved 30 eller 40 år. Det betyr at for runde dager utover de som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på 5000 kroner.

Har gaven en høyere verdi enn 5.000 vil 5.000 kroner fortsatt være skattefri gave for arbeidstakeren. Den overskytende verdien vil være skattepliktig som lønn.

Personalrabatter

Skattefritt beløp på personalrabatter er holdt uendret på 8.000 kroner. Det er rabatter den ansatte får på varer eller tjenester som omsettes eller produseres hos arbeidsgiver.

Et eksempel på slike personalrabatter er ansattes fribilletter i transportselskap. De skal skattlegges for fribilletter fra 1. januar 2021 i den grad fordelen overstiger grensen for skattefri personalrabatt, 8.000 kroner pr. år. I praksis kan det skattefrie beløpet økes til 13.000 kroner fordi reglene om personalrabatter og gaver kan kombineres.

Fribilletter, som for eksempel årskort, kan ha en høy omsetningsverdi. Arbeidsgiver og ansatte kan tilpasse billettordningene som gis til det private behovet, for eksempel til å gjelde innenfor sitt geografiske område. med en ordinær periodebillett.

Aksjer

Maksimal skattefri rabatt ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet er i 2021 økt fra 5.000 til.7 500 kroner og satsen er økt fra 20 til 25 prosent.

Har ansatte i et aksjeselskap fått tilbud om kjøp av aksjer i selskapet etter en generell ordning i arbeidsgiverselskapet og fordelen ikke overstiger 25 prosent av salgsverdien (maksimalt 7.500 kroner pr. år), er fordelen skattefri.

Aksjene skal i verdsettes til antatt salgsverdi. Hvis salgsverdi ikke kan fastsettes på annen måte, beregne den ut fra børsverdi, notering på meglerliste eller settes lik aksjens andel av selskapets fulle skattemessige formuesverdi.

Et eksempel viser dette. Marte kjøper 50 aksjer i Butikk AS. Antatt salgsverdi på aksjen er 200 kroner. Hun skal betale kroner 50 pr. aksje. Antatt salgsverdi er 10.000 kroner (200 x 50 aksjer). 25 prosent rabatt er 2.500 kroner. Hun betaler 2.500 kroner. Hennes fordel blir da 5.000 kroner som innberettes som en skattepliktig lønn.

«Naken inn - naken ut»

I en del tilfeller så har vi sett ordninger hvor arbeidsgiver slipper den ansatte inn på et lavere nivå enn salgsverdi og dette er kombinert med en tanke om at den ansatte kan gå «naken inn – naken ut».

I en bindende forhåndsuttalelse man bør merke seg fra 2020 (BFU 10/2020) skulle ansatte i selskapet få tilbud om å kjøpe aksjer til en pris lik aksjenes andel av bokført egenkapital fratrukket en rabatt på 80 prosent. Selskapet skulle selge egne aksjer. Selskapet la til grunn at det ikke forelå noen fordel for de ansatte ved ervervet fordi de var forpliktet til å selge aksjene sine i selskapet dersom de slutter og salgssummen skulle fastsettes basert på samme beregningsmodell som da de ervervet aksjene - til 20 prosent av bokført verdi. De ansatte ville i ansettelsesperioden motta sin andel av resultatet i selskapet som utbytte.

Selskapet anførte at det er fast og langvarig praksis for at den ansatte ikke blir skattepliktig for «underkurs» på kjøpstidspunktet når vedkommende går inn og ut i aksjen på samme vilkår. Det var Skattedirektoratets syn at det ikke finnes særlige regler for de tilfellene som selskapet beskriver som «naken inn – naken ut», og at skattelovens alminnelige regler også gjelder for slike tilfeller.

Resultatet blir at ved salg av aksjer fra selskapet til den ansatte så vil det foreligge en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid på ervervstidspunktet dersom vederlaget de betaler for aksjene er lavere enn aksjenes omsetningsverdi.

