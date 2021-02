Likheten mellom GameStop og norske kroner

Norske NBFI-er investerer en stor del av sin portefølje utenfor Norge, og bruker derivater for å sikre seg mot valutarisiko. Svakere krone svekker verdien av derivatkontraktene, og margininnbetalinger må til for å nøytralisere motpartrisikoen. I normale tider er det nærmest rutinearbeid. I mars i fjor falt kronen så brått og så kraftig at NBFI-ene brukte opp sine likviditetsreserve og måtte selge verdipapirer for å stille nok sikkerhet. Samtidig førte børsfallet til at NBFI-ene hadde kjøpt mer kroner forward enn det som skulle til for å valutasikre de underliggende aktivaene. Så for å rette opp det misforholdet, solgte de mer kroner. Kronefallet ble nærmest selvforsterkende, til Norges Bank klinte til og tilbød lange lån (inntil 12 måneder) og dessuten intervenerte i valutamarkedet.