Kvartalstall gir fortjenestemuligheter

Om man ikke ønsker å spekulere i kvartalstall, kan man vurdere å trekke et lodd i bitcoin isteden. Kryptovalutaen har vokst over 23 prosent den siste uken etter at blant annet Tesla kjøpte seg opp denne uken. Hos CMC Markets er 8 av 10 tradere posisjonert for videre oppgang i valutaen.