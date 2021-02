Bull > Bear – inntil videre

Vi tror ikke oppgangen i lange markedsrenter de siste dagene og trøbbelet det har utløst for vekstaksjer, vil forbli et stort problem for aksjemarkedet som helhet på kort sikt. Vi utelukker derimot ikke at 2021 kan bli et år med historisk sterk vekst for verdensøkonomien og at det fortsatt er rom for positive overraskelser, og at dette vil drive markedsrentene enda høyere. Argumenterer i dag for hvorfor den gode utviklingen i aksjemarkedene skal fortsette en stund til, men tar også med hvilke drivkrefter som etter hvert kan skape motstand.