Når renter ryster aksjer

Fremfor å vente på at sentralbankene skal signalisere pengepolitiske innstramminger i oppløpet til en postpandemisk vekstrekyl, har investorene bestemt seg for å være føre var. Dette til tross for stadige bekreftelser fra sentralbankene om at innstramminger ikke er nært forestående.

I praksis betyr dette et nedsalg i statsobligasjoner som antas å ha for lav løpende avkastning til å kompensere for høyere inflasjon og rentenivå. Som jeg har skrevet om tidligere har finansmarkedene aldri vært mer følsomme for stigende renter enn nå, grunnet Gullhår-hypotesen om sterk vekst, men fortsatt lave renter 4ever. Når investorene mistenker at Gullhår ikke vil ende opp med passe varm økonomisk grøt, men derimot en som kan bli for varm, blir det trangt ut av døren i obligasjonsmarkedet.

Og som kjent, kursfall i obligasjoner betyr høyere renteavkastning for de som kjøper obligasjonen på lavere kurs, som igjen er ensbetydende med et høyere generelt rentenivå i obligasjonsmarkedet. Skriver i dag om hvordan dette har påvirket aksjemarkedene og om hvorfor vi tror dette blir en midlertidig rystelse fremfor starten på en ny alvorlig nedtur.

Ukesoppsummering:

Børsutvikling (%): Oslo Børs +2,9 | Europa -1,7 | USA -2,5| Emerging Markets -4,7

Globale sektorer (to beste/svakeste, %) energi +8 | finans +3 | IT -5 | fornybar -7

Amerikanske tiårige statsrenter har steget fra 0,5 prosent i august til 1,5 prosent i kjølvannet av stigende vekst- og inflasjonsforventninger. Høyere lange renter også i andre land.

Realrenten i USA, som er nominelle statsrenter justert for inflasjonsforventninger, har steget fra -1,1 til -0,6 prosent som følge av forventninger om strammere pengepolitikk i USA.

Markedet priser nå inn en renteheving fra den amerikanske sentralbanken tidlig i 2023.

Globale vekstaksjer opp 1 prosent i februar, mens globale verdiaksjer har steget 7 prosent som følge av større negative effekter fra stigende markedsrenter på vekst vs. verdi.

Sentralbanksjefen i USA gjentok at den økonomiske situasjonen fortsatt var uklar, at inflasjon ikke ville bli et problem og at det ikke er aktuelt med innstramminger enda.

Bank of America sin Bull & Bear – indikator har falt fra 7,7 til 7,4 og indikerer dermed en noe mindre euforisk markedsstemning. Fallet skyldes at flere vekstselskaper har falt mye i verdi.

Renteoppgang er normalt når økonomien akselererer..

Når vi står foran det som kan bli en historisk sterk rekyl i verdensøkonomien er det naturlig at dette gir et høyere inflasjonspress enn det vi har vært vant til siden finanskrisen. Høyere inflasjon er ensbetydende med at investorene ønsker høyere avkastning på sine plasseringer for å kompensere for prisvekst. Høyere økonomisk vekst og inflasjon vil normalt også sammenfalle med en mindre ekstrem pengepolitikk enn det man har gjennom en resesjon. Derfor burde det ikke komme som et sjokk at investorene priser inn en fremtidig renteheving i USA på et tidligere tidspunkt enn tidligere, og i realiteten er dette en bekreftelse på at sannsynligheten for at vekstrekylen blir en realitet, antas å ha økt.

..men rentefølsomheten i finansmarkedene svært høy..