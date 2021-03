Når charterflyene letter igjen – vil aksjekursene ta av?

Flyselskapet SAS var blant selskapene som fikk hard medfart på børsene da koronapandemien rammet. Selskapet gjennomførte i fjor høst emisjon og refinansiering som sikret 12 milliarder svenske kroner i kontanter. Siden årsskiftet har kursen løftet seg med beskjedne 1,94 prosent. Gjenspeiler det endringen i selskapets økonomiske situasjon og fremtidsutsikter i den samme perioden? Det samme spørsmålet kan man stille seg om andre reiselivsaktører og leverandører til denne industrien. Som amerikanske Delta Airlines, cruiserederiet RCL, Carnival og Boeing. De er alle langt fra aksjekursene før pandemien traff dem hardt. Samtidig har de tapt milliarder det siste året, og de kommer til å tape mye frem til reisemulighetene for folk åpner seg igjen.

Oppdemmet reiselyst priset inn?

For markedets del er det vesentlige om både de kortsiktige og langsiktige framtidsutsiktene allerede er priset inn i de stadig høyere verdiene, eller om vi kan forvente byks oppover når en større andel av verdens befolkning er ferdigvaksinert, reiseaktiviteten tar seg opp og usikkerheten for selskapene reduseres.

Oljeprisen er også en indikator på markedets forventninger til aktivitetsnivået fremover. Nå handles nordsjøolje til samme pris som i begynnelsen av januar i fjor – etter en solid oppgang siden bunnpunktet i april i fjor.

Dersom det er et oppdemmet reisebehov som vil frigjøres med en åpning av samfunnene igjen til sommeren – vil det kunne være betydelig mer å gå på for reiselivsaksjer. Men ingen kan garantere at vaksinasjonen vil gå som planlagt. Dessuten er det en annen skygge som har preget verdens børser denne uken.

Rentefrykt vs reiseaktivitet

USAs sentralbanksjef Jerome Powell talte i et webinar torsdag. I talen sa Powell at sentralbanken jobber ut fra et inflasjons-perspektiv etter hvert som samfunnet sakte, men sikkert åpnes, og flere kommer ut i arbeid. Dette gjorde at den amerikanske tiårige statsobligasjonsrenten (tiåringen) klatret opp, og alle de tre ledende indeksene på Wall Street falt. Selv om alle disse hentet seg inn igjen fredag, sier det noe om at normale vurderingsparametere igjen har fått oppmerksomhet i markedene etter månedene med overdrevet fokus på ESG- og vekstaksjer. Kalddusjen vekstaksjene har fått de siste ukene har nok fått mange investorer til å innse at det kan bli mer ruglete utvikling på verdens børser fremover. Det gir muligheter for tradere som kan posisjonere seg både for nedgang og oppgang i aksjer, indekser, råvarer og valuta.

Mye er usikkert, men noe som er sikkert er at reiselivsaksjer vil få økt oppmerksomhet i månedene som kommer etter hvert som verden åpnes opp igjen.