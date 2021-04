I disse fem børsbabyene støttekjøpes det aksjer nå

Et litt mer selektivt marked i en flom av nye selskaper på børs, gjør at meglerhusene i økende grad får bruk for støttekjøp-ordningen.

Enkelt forklart støttekjøpes det aksjer i 30 dager etter en børsnotering hvis aksjekursen i løpet av den perioden faller under noteringskursen. Ett av meglerhusene som hjalp selskapet med børsnoteringen har gjerne ansvaret for disse kjøpene.

Mens du leser dette støttekjøpes det aksjer i BW Ideol, EcoOnline Holding, Kyoto Group og i Integrated Wind Solutions.

Sistnevnte debuterte på børs torsdag, og kursen falt umiddelbart under noteringskursen på 40 kroner. Dermed skal Carnegie allerede være i gang med støttekjøpene.

I tillegg er samme meglerhus i sluttfasen av støttekjøpene i Aker Clean Hydrogen. Carnegie har frem til 9. april å kjøpe aksjer, men allerede den første uken hadde de brukt opp 81 prosent av aksjene i overtildelingsopsjonen. Årsaken var vel at kursen falt som en sten etter børsnoteringen.

Støttekjøpte aksjer Selskap Børsnotert IPO-kurs Aksjekurs 25. mars Overtildelingsopsjon Foreløpige kjøp Støttekjøp-periode Meglerhus Arctic Fish Holding 19.02.2021 61,2 58,5 816.993 764.614 Til 20. mars DNB Markets Skandia Greenpower 22.02.2021 15,2 13,7 986.842 986.842 Til 24. mars Sparebank 1 Markets Arctic Bioscience 24.02.2021 31 27,6 1.451.612 1.451.612 Til 25. mars DNB Markets Circa Group 02.03.2021 16,75 17,9 4.450.000 2.956.349 Til 31. mars Pareto Sec. Aker Clean Hydrogen 11.03.2021 16 11,6 28.125.000 22.800.000 Til 9. april Carnegie BW Ideol 18.03.2021 47 46 1.595.745 ? Til 16. april Carnegie EcoOnline Holding 24.03.2021 25 23,4 9.600.000 ? Til 23. april ABG Sundal Collier Kyoto Group 24.03.2021 62,5 45,5 400.000 ? Til 23. april Fearnley Sec. Integrated Wind Solutions 25.03.2021 40 37,3 1.250.000 ? Til 24. april ABG Sundal Collier

Selskapene der støttekjøpene nylig er avsluttet er Arctic Fish Holding, Skandia Greenpower og Arctic Bioscience. Onsdag kveld meldte Arctic Bioscience at støttekjøp-perioden, eller «stabiliseringsperioden» er over. DNB Markets brukte hele overtildelingsopsjonen på 1,45 millioner aksjer og de siste aksjene ble kjøpt rett før børsslutt på onsdag.

Det er ikke alltid slutten på en støttekjøp-periode gir store utslag i aksjekursene, men denne gangen ble det store utslag. Torsdag handles aksjen til 27,60 kroner, en nedgang på rundt 8 prosent siden da børsen stengte dagen før. Åpenbart var støttekjøpene ganske store i forhold til de daglige volumene i aksjen.

I både Arctic Fish Holding og Skandia Greenpower ble det svak kursnedgang i dagene etter at støttekjøpene ble avsluttet.

I Circa Group, som kom på børs 2. mars, har Pareto gjennomført støttekjøp, men akkurat nå er kjøpene satt på hold fordi kursen har løftet seg over noteringskursen. Faller derimot aksjekursen under 16,75 kroner igjen, har Pareto 1,5 millioner aksjer de kan kjøpe for innen onsdag neste uke.

Når det daglige volumet typisk er rundt 200.000-300.000 aksjer i Circa Group, skal det ganske mye til for at kursen skal falle veldig langt under 16,75 kroner. Men hvis Pareto begynner aksjekjøpene igjen og står for en betydelig andel av volumet, bør det ikke overraske hvis kursen faller umiddelbart etter at støttekjøp-perioden er over.

I de seneste ukene er det blitt støttekjøpt aksjer for rundt en halv milliard kroner på Oslo Børs, og slik det ligger an akkurat nå for de selskapene som kom på børs i mars, skal det støttekjøpes for ytterligere rundt 400 millioner kroner. ABG Sundal Colliers støtteprogram på 9,6 millioner aksjer i EcoOnline Holding står for over halvparten av dette.