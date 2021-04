Stemningen har snudd – alle tar gevinst

De siste 6 månedene har vært helt spinnville når det gjelder antall børsnoteringer. I 2020 ble det notert 54 nye selskaper på Oslo Børs' markedsplasser, og aktiviteten er like høy så langt i 2021. Det er ikke så rart. Frem til for et par uker siden har man tilnærmet vært garantert gevinst bare ved å bli med på en emisjon. Den ene noteringen etter den andre er blitt overtegnet mange ganger. Begrep som bærekraft, grønn energi og hydrogen har fullstendig trumfet fundamentale størrelser som prising, drift og inntjeningsestimater. Det er klart selskaper med en «god powerpoint» ikke har villet la en slik mulighet gå fra seg.

Euforien har ikke kun preget børsnoteringene. Mer eller mindre utdaterte selskaper som Gamestop, AMC og Blackberry ble sendt til himmels på ren spekulasjon. Tesla ble verdsatt til mer enn hele Oslo Børs til sammen, og Røkke ble lokket til å kjøpe Bitcoin for en halv milliard kroner til nærmere 60 tusen dollar per mynt. Boligmarkedet har også skutt i været. Om du eide en leilighet i Oslo til 5 millioner kroner ved nyttår, har du allerede tjent 250.000 kroner. Det er før vi har fått fasiten for mars som slippes like etter påske.

Inflasjonen er fortsatt lav sies det – vel, det kommer an på hvordan man måler den. Nå ser markedet imidlertid ut til å gå gjennom et stemningsskifte på alle fronter. Med noteringen av Aker Clean Hydrogen (ned 30 prosent fra emisjonskursen) friskt i minnet, er investorene blitt mer selektive på hva de går inn i. Oppdrettsselskapet Nordic Halibut måtte denne uken avlyse sin planlagte emisjon på 300 millioner, Hydrogenselskapet Hynion, som planla å hente 200 millioner, måtte nedskalere til 60, og onsdag raste børsens ferskeste nykommer Kyoto Group med 27 prosent.

Stemningen er ikke noe bedre i resten av verden. Det svært populære teknologi- og innovasjonsfondet ARKK, med blant annet Tesla i spissen, har falt med nesten 30 prosent siden midten av februar. Oljeprisen er ned 10 prosent på en drøy uke, og Bitcoin er ned nesten 15 prosent fra toppen. Mye tyder på at mange sikrer gevinst i påvente av høyere renter.

Noen av de samme tegnene er vi i ferd med å se i boligmarkedet. For et par måneder siden var antallet boliger til salgs på Finn på et rekordlavt nivå. Resultatet ble spinnville budrunder. Nå melder meglerne om kraftig økning av folk som vil selge bolig. Grethe Meier i Privatmegleren meldte til Finansavisen denne uken at de hadde fått inn rekordmange oppdrag i mars og at det nå kommer et rush av boliger ut på markedet. Ikke bare vil det dempe prisveksten gjennom bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det vil sannsynligvis også gi en selvforsterkende effekt gjennom endret psykologi i markedet.

Fellesnevneren for både boligmarked, aksjer og kryptovaluta er at stigende renter påvirker negativt. Når penger blir dyrere, blir vi mer selektive på hva vi bruker dem på, og når verden gjenåpner om noen måneder blir det også mye mer å velge mellom. Om toppen er nådd for denne gang er uvisst, men å sikre gevinst på disse nivåene blir aldri feil. For å sitere Jan Petter Sisseners favorittsitat: «Jeg solgte for tidlig, sa milliardæren.»