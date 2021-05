Produksjonen vil falle

Norsk olje- og gassproduksjons hovedutfordring er ikke miljøhensyn, men mangelen på funn. Derfor nærmer vi oss siste fase for norsk olje- og gassproduksjon.

Grafen viser norsk olje- og gassproduksjon siden Ekofisk startet produksjon i 1971, og ABG Sundal Colliers estimat frem til 2050. Den samlede produksjonen så sin topp med en daglig produksjon på 4,6 millioner fat med olje i 2004.

Takket være Johan Sverdrup og regjeringens covid-skattepakke til oljeindustrien (som har ført til at alle betydelige funn blir sanksjonert i 2020–22) ser vi en kommende lokal topp med en daglig produksjon på 4,4 millioner fat med oljeekvivalenter i 2026–27. Men så starter fallet. Først sakte med 2–3 prosent hvert år frem til 2030. Etter 2030 vil fallet eskalere til 4–6 prosent. Oljeproduksjonen vil falle raskere og gassproduksjonen saktere.

Vi estimerer en samlet produksjon på cirka 2,6 millioner fat med oljeekvivalenter pr. dag i 2040, og cirka 1,5 millioner fat i 2050. Synes du fallet høres mye ut? Vel, husk at norsk oljeproduksjon falt med cirka 1,4 millioner fat pr. dag, cirka 43 prosent, de ti årene etter toppen i 2001. Poenget er at når olje- og gassfelt går av platå faller produksjonen raskt. Selv et Johan Sverdrup i fase-3, som sikkert kommer, vil ikke klare å hindre det scenarioet som skissert her. Det underliggende problemet er at vi ikke har gjort noen skikkelig store funn siden Johan Sverdrup i 2010.

Gitt mangelen på nye funn vil nysanksjoneringene falle raskt fra og med 2023–24, da effekten av covid-skattepakken er tatt ut. Investeringen på norsk sokkel vil også falle betydelig året etter. For oljeselskapene vil det bety at kontantstrømmen tar seg opp kraftig. Etter hvert vil de skattemessige avskrivningene bli brukt opp (de blir null sek år etter produksjonsstart på et nytt felt). Statens skatteinntekter vil holde seg høye i ytterligere noen år – sannsynligvis være på sitt høyeste tre til fire år etter produksjonstoppen.

Norsk offshoreindustri må endre seg ved å enten bli enda mer internasjonale eller finne nye markeder. Heldigvis gjør de begge deler. Offshore vind har allerede blitt kjempestort og kommer til å være tre til fire ganger større allerede i 2030 enn det det er i dag. Vi er imponert hvordan mange offshoremiljøer har klart å reposisjonere seg mot vindkraft.

Dessuten er det positivt at det kommer til å bli lettere for Norge å bli klimanøytrale. Aldri så galt at det ikke er godt for noe.