Faresignaler i markedet

De fleste har opplevd hvordan det er å være forelsket. Man har et positivt syn på det meste. Latteren sitter løsere enn ellers og man gir positiv respons tilnærmet uavhengig av om det partneren sier er morsomt, velfundert eller ikke. Denne fasen står i stor kontrast til dynamikken når forholdet går dårlig. Tilnærmet uavhengig av hva partneren sier oppleves det som feil. I hvert fall ikke morsomt. I denne fasen er det kort vei til brudd – eller krakk som det heter i finansmarkedet.

Noe av den samme dynamikken kjenner vi igjen fra finansmarkedet. Under eufori stiger kursene tilnærmet uavhengig av hva selskapet rapporterer. I 2020 gikk salget i Gamestop ned med 20 prosent sammenlignet med året før. For året som helhet tapte selskapet 215 millioner dollar. Likevel steg aksjekursen med over 2000 prosent fra første januar til første februar. Investorene var forelsket.

Når markedet surner, snur dynamikken. Da faller kursene til tross for at selskapet rapporterer gode tall. Prisingen i forkant av tallene er drevet av psykologi og kan kun forsvares av urealistiske forventinger. Da går forelskelsen fort over.

I boken «Market Wizards» intervjuer Jack Schwager en rekke profilerte tradere med imponerende historikk. I et intervju med Marty Schwartz, tidligere USA-mester i Investing Championship og forfatter av Pit Bull, kommer traderen med et utsagn det er verdt å merke seg: «When the market gets good news and goes down, it means the market is very weak; when it gets bad news and goes up, it means the market is healthy».

Kvartalssesongen er i full gang, og så langt ser vi både tegn til styrker og svakheter i markedet. På den positive siden ser vi at markedet er i ferd med å friskmeldes etter Covid-19 og mange selskaper leverer rekordresultater. Både Facebook, Amazon, Apple og Tesla slo analytikernes forventinger. Det samme gjorde blant andre Nordnet, Evolution Gaming, Scatec, Aker BP, Hydro, DNB og Europris.

Selv om gode regnskapstall er positivt i seg selv, er det en ting som burde skremme investorer og få tradere til å sperre opp øynene. For mens aksjekursen til Facebook, Evolution Gaming og Europris steg med mellom 5 og 15 prosent på nyhetene, har aksjekursen for de andre kvartalsvinnerne gått i motsatt retning.

Nordnet så seg 19. april nødt til å komme med et resultatvarsel fordi resultatet deres var nesten 50 prosent bedre enn konsensusestimatet blant analytikere. 29. april kom hele rapporten, som også viste at selskapet fikk 167.200 nye brukere, 90 prosent mer enn samme kvartalet året før. Likevel er kursen nå 7 prosent lavere enn før resultatvarselet. Scatec økte i første kvartal sitt driftsresultat med nesten hundre prosent sammenlignet med fjoråret. Kursen derimot, raste med ti prosent etter rapporten også avslørte noen mindre dramatiske mislighold i Ukraina. Negative nyheter får større tyngde enn positive.

Tesla, Apple, Amazon, Hydro og DNB har alle, til tross for solide kvartalsresultater, falt i etterkant av tallene. Mye kan tyde på at investorene er klare for å ta profitt.

