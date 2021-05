Hevder han ikke har kjøpt Nel-aksjer

Tidligere i dag skrev Finansavisen, E24 og DN at Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier har dukket opp på aksjonærlisten i hydrogenselskapet Nel. Der står han nå oppført med 4 millioner aksjer til en verdi av rundt 74 millioner kroner.

En skulle da tro at Spetalen hadde kjøpt aksjer i selskapet. Men Spetalen informerte etter hvert Finansavisen om at «artikkelen er feil» og at han «ikke eier eller har eid Nel-aksjer».

Så hvis det Spetalen hevder er riktig, hvorfor dukker han da opp på aksjonærlisten i Nel? Den eneste forklaringen som Finansavisen kan komme på er at han har shortet 4 millioner Nel-aksjer.

Når en aksjonær låner ut aksjer til shorthandel ser det ut som samme aksjonær har solgt på aksjonærlistene. Dette er et fenomen vi ofte ser på listene. Shorteren, som har lånt inn aksjene, selger så disse aksjene i markedet for å kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. Ergo vil man vanligvis ikke se shorteren på aksjonærregistrene – fordi shorteren låner inn aksjer og selger dem med en gang.

Men det kan hende at det oppstår en forsinkelse fra en shorter låner inn aksjer, til man faktisk selger aksjene i markedet. Én grunn til denne forsinkelsen er at det kan ta tid å låne inn et ønsket antall aksjer. I et slikt tilfelle kan man dukke opp på aksjonærlistene, tilsynelatende som eier.

Dette er spekulasjoner, men det kan virke som om Spetalen har shortet Nel-aksjer. Han hevder i hvert fall at han ikke har kjøpt. Spetalen ønsket ikke å svare Finansavisen på dette.