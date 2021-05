Ny råvareboom

Ifølge Commodity Research Bureau (CRB) har råvareprisene steget med 50 prosent det seneste året. Dette er den høyeste veksten siden begynnelsen av 1980-tallet. Oppgangen dras opp av baseeffekter, som skyldes at råvareprisene falt mye i mars i fjor. Bildet er mer nøkternt dersom det sammenlignes med «normalen» fra det seneste tiåret. Det er likevel ingen tvil om at råvareprisene har steget mye siden i fjor sommer. Både metall- og matprisene er på sitt høyeste siden 2011.

Konsekvensene? På kort sikt kan vi regne med et markert løft i konsumprisene, slik vi så etter finanskrisen. Sammenhengen er på ingen måte konstant, men for eurosonen kan vi for eksempel legge til grunn et gjennomslag på 10–15 prosent.

De langsiktige effektene er mer usikre. For at inflasjonen skal stige på varig basis, må vi normalt ha en kontinuerlig råvareprisoppgang. Det holder ikke at oljeprisen stiger fra 35 til 70 dollar fatet og deretter flater ut. Den må fortsette å doble seg for at inflasjonen skal holdes oppe.

ARTIKKELFORFATTER: Kredittstrateg Ole André Kjennerud i DNB Markets. Foto: Kaare Martin Granerud

Mange frykter likevel en repetisjon av 1970-tallet. Da ga råvareprisoppgangen høy inflasjon på kort sikt, men også et løft i den underliggende prisveksten. At noe slikt gjentar seg, er tvilsomt. Geoffrey Tootell fra Boston Fed viser i en artikkel fra 2011 at linken mellom råvarepriser og langsiktige inflasjonstendenser ble brutt etter 1970-tallet.

Det skyldtes blant annet at arbeiderlønningene i USA var indeksert til KPI. Slik er det ikke lenger. Samtidig påvirkes inflasjonsforventningene mindre av kortsiktige svingninger i råvareprisene. Randal Verbrugge og Amy Higgins viser i et notat at halveringen av oljeprisen fra sommeren 2014 til begynnelsen av 2015 hadde en ubetydelig effekt på husholdningenes og markedets inflasjonsforventninger.

Med et slikt bakteppe det lite sannsynlig at sentralbankene vil kontre råvareprisoppgangen ved å stramme inn i pengepolitikken. Om noe, kan vi se det motsatte. Siden arbeidernes lønninger ikke påvirkes av råvareprisene, blir resultatet i stedet svekket kjøpekraft. Vi blir fattigere.

Det betyr svakere forbruksvekst, og et tregere konjunkturoppsving. I bedriftsnæringen gjelder de samme mekanismene. Produsenter av råvarer, som gruveselskaper og oljeprodusenter, vil selvsagt oppleve økte marginer. Bedrifter som har råvarer som en del av innsatsvarebruken, vil få det motsatt. Boligbyggere må betale mer for trevarer og stål. Bilprodusenter det samme. I viss grad gir dette økte ferdigvarepriser, men vi bør også regne med økt marginpress i slike nedstrømsindustrier.

En inntektsoverføring fra råvare- til ferdigvareprodusenter kan gi rom for rotasjoner i aksje- og kredittmarkedet, i den grad det ikke allerede har skjedd. I rentemarkedene kan lange renter trekke litt opp på økt inflasjonsusikkerhet, men så lenge sentralbankrentene ikke vil påvirkes av råvareprisoppgangen, bør effektene bli moderate.