Spetalens shorthandel i Nel

Mandag morgen forsvant Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier ut av aksjonærlisten i Nel, etter kun én dag.

Betyr det at Spetalen kjøpte Nel-aksjer og solgte dagen etter? Nei, selvfølgelig ikke. At han nå forsvant ut av aksjonærlisten, styrker bare teorien at dette dreier seg om en shorthandel.

Spetalen selv hevdet overfor Finansavisen på fredag at han «ikke eier eller har eid Nel-aksjer».

«Det kan hende Øystein Stray Spetalen dukket opp på aksjonærlisten i Nel fordi han har shortet aksjen», skrev vi fredag ettermiddag.

Når Spetalen selv hevder at han ikke eier eller har eid Nel-aksjer, og han forsvinner ut av aksjonærlisten på én dag, er det ganske åpenbart hva som har skjedd. Ja, vi er veldig klar over at Spetalen ofte går raskt inn og ut av aksjer, men at han skulle kjøpe og selge Nel på denne måten, og så lyve til Finansavisen etterpå, tror vi ikke på.

Spørsmålet nå er om Spetalen dukket opp på aksjonærlisten i én dag fordi han inngikk en ny short, eller om han dekket inn en gammel shortposisjon. For akkurat som det kan oppstå en forsinkelse fra man låner inn aksjer, til man faktisk selger aksjene i markedet, kan det også oppstå en forsinkelse fra man dekker inn en shortposisjon, til man leverer tilbake de lånte aksjene til den rettmessige eieren.

Den siste muligheten virker noe mer troverdig enn den første, av tre grunner: Den første grunnen er ganske åpenbar: Nel-aksjen hadde allerede falt fra 35 til 20 kroner den dagen Spetalen dukket opp på aksjonærlisten – altså har det vært store muligheter for short-gevinster. Den andre grunnen er at Nel-aksjen stupte på tirsdag i forrige uke etter en skuffende kvartalsrapport, som ville vært en ypperlig mulighet til å ta realisere en shortposisjon.

Den tredje grunnen er at vi i helgen fikk en epost fra en meglersjef, som skrev:

«Jeg forstår ikke helt hvorfor man er usikker på hva Spetalen har gjort i Nel. Han har jo vært short i aksjen lenge».

Nøyaktig hvor lenge Spetalen hadde vært short i Nel, kunne han derimot ikke svare på.

Hvis du lurer på hvorfor vi ikke har sett Spetalens shorthandler i Finanstilsynets shortregister, er årsaken at posisjonen på 4 millioner aksjer er for liten til at den vises. Finanstilsynet krever varsling av alle shortposisjoner som overgår 0,2 prosent av det totale antall aksjer utstedt i et selskap, men viser kun posisjonene som overgår 0,5 prosent i shortregisteret. 4 millioner aksjer tilsvarer 0,27 prosent av alle Nel-aksjer.

Etter fredagens rekyl i Nel, stupte aksjen igjen på mandag. De seneste tre månedene har Nel-kursen falt 43 prosent.