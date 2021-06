Ett marked, to verdener

Selv om bølgen for ESG-relaterte aksjer har fått seg en knekk, eller pustepause avhengig av øynene som ser, så ruller bevegelsen ufortrødent videre.

Forrige uke kom innpasset av to mer klimabevisste styremedlemmer i ExxonMobil som denne uken ble utvidet til tre. I tillegg kom dommen mot Shell som tvinger selskapet til å redusere dets utslipp kjappere og kraftigere enn planlagt.

Det franske energikonsernet Total, som allerede har investert mye i fornybar energi, klarte å unngå et opprør da de på generalforsamlingen forrige uke fikk støtte for sin dreining av selskapet mot mer fornybar energi.

Konsernsjef Patrick Pouyanne advarte imidlertid om at de fortsatt må få lov til å lete etter olje ettersom etterspørselen ikke vil begynne å avta før rundt 2030 og oljeproduksjonen vil falle med 4–5 prosent pr. år hvis man ikke får påfyll.

– Uten nye oljeprosjekter er det veldig sannsynlig at oljeprisen vil nå nye rekordnivåer, uttalte han til Reuters.

Hvis Pouyanne får rett i det snakker vi om en oljepris på over 150 dollar, noe som vil få store konsekvenser for verdensøkonomien, særlig i utviklingsland.

En aktør som synes å være klar til å bidra det verden måtte etterspørre av olje og gass i fremtiden er Saudi-Arabia. I forbindelse med OPEC-møtet denne uken ble prins Abdulaziz bin Salman spurt hva han mente om den mye omtalte IEA-rapporten og veien mot nullutslipp innen 2050.

– Det høres ut som en oppfølger til «La La Land»-filmen. Hvorfor skal jeg ta det seriøst, var hans kommentar.

Heller ikke i Russland virker det som de har spikret opp IEA-rapporten på veggen som en guide for hvordan de skal tilpasse økonomien fremover.

Landet investerer nå 10 milliarder dollar i å bygge ut jernbanekapasiteten til landets østlige havner med den hensikt å eksportere mer kull til Asia, skriver Bloomberg.

Det er særlig utviklingslandene, som representerer over to tredjedeler av verdens befolkning som er ventet å stå for økningen i verdens energietterspørsel de neste tiårene og for dem er pris på energien avgjørende.

Det hele har mange likhetstrekk med utviklingen som startet i vesten på 90-tallet hvor innføringen av miljøkrav førte til flytting av kraftkrevende industri til utviklingsland uten strenge miljøkrav.

Den gangen var det strenge krav knyttet til bruken av råvarer som førte til endringen mens det nå ser ut som det blir strenge krav til utvinning av råvarene som flytter virksomhet vekk fra de utviklede økonomiene og til land med mindre strenge miljøkrav.