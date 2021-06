På tide å handle råvarer?

Mange mener den høye inflasjonen nå har sammenheng med lav inflasjon i fjor, gjenåpning, og at trenden er forholdsvis lav om man ser inflasjonen over flere år. Derfor er fortsatt de lange rentene, 10-årig amerikansk statsobligasjon, fortsatt på under 1,5 prosent.

Er det så lett?

Spørsmålet er om aksje- og rentemarkedet har rett. Greit nok at inflasjonen over tid ikke er så dramatisk, men økningen i 2021 er påfallende. Ser man dette i sammenheng med den ekstremt ekspansive pengepolitikken som ble ført av amerikanske myndigheter under coronakrisen er det verdt å kjenne litt på frykten. Og selv om inflasjonen skulle stabilisere seg – sentralbanken må fortsatt heve renten til et mer normalt nivå om den skal ha effektive virkemidler i møte med en mulig ny krise. I denne sammenheng er det verdt å påpeke at den amerikanske styringsrenten var på 2,5 like før Covid-19. Den gang var inflasjonen på ca. 2 prosent mens S&P 500 var på ca. 3300 (23 prosent lavere enn i dag).

Trygge havner

Tilhører man gruppen som frykter inflasjon kan det være en ide å se etter trygge havner. Her kan råvarer være et alternativ.

Råvarer stiger gjerne stiger i pris når inflasjonen stiger. Istedenfor at pengene dine blir mindre verdt blir du altså med på prisstigningen.

Gull: Den vanligste «inflasjonshedgen». Har foreløpig ikke steget like mye som andre sammenlignbare råvarer, og er fortsatt billigere enn høsten 2020. Om kryptomarkedet fortsetter å falle er det grunn til å tro at noe av dette markedet vil allokeres til gull.

Olje: En råvare som typisk stiger mye i perioder med høy inflasjon. Utfordringen er at likevekten i markedet er kunstig styrt av Opec+. Om de øker sin produksjon og USA og Iran kommer til enighet kan prisene falle selv om inflasjonen er økende.

Kobber: Kobber har gode egenskaper for å lede strøm og brukes blant annet i elektriske biler og strømledninger til vindturbiner. Mange spår derfor at det grønne skiftet vil føre til et betydelig etterspørselsoverskudd i kobbermarkedet, noe som vil sende prisene videre oppover. Samtlige kobbergruver i verden går nå på full maskin og det tar 8-10 år å starte produksjon av nye gruver. Dette kan tale for videre oppgang, men det er verdt å nevne at prisene allerede har steget med 125 prosent siden mars i fjor.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets