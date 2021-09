Nå trenger vi en real festbrems

Sommeren er over, men lite tyder på at festen er over av den grunn. Overalt hvor man snur seg ser man konturer av stigende grafer og brede smil. Det være seg i aksjemarkedet, boligmarkedet og arbeidsmarkedet. Slik blir det når penger er gratis.

Oslo Børs steg denne uken til ny all-time high på 1.168. Med det er hovedindeksen opp 38 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Det samme ser vi i USA. Torsdag bikket S&P 500 4.540 for første gang, og har med det lagt på seg 31,4 prosent fra starten av september 2020.

Kryptomarkedet er også på full fart tilbake. Fredag ettermiddag sto bitcoin igjen i 50.000 dollar, mens ethereum var oppe i 3.980, kun 7 prosent fra all-time high. Mange spår nå at vi er inne i et nytt rally innen kryptovaluta og at vi vil se nye rekorder over de neste ukene.

Boligmarkedet holder også god kok, til tross for at mange eksperter venter avtagende boligprisvekst gjennom høsten. Ferske tall fra Eiendom Norge på fredag viste en nominell prisoppgang på 1,8 prosent i august, 1 prosent mer enn det som er vanlig for perioden. Med det er boligprisene opp 9,4 prosent for året. De samme tegnene ser vi i USA og mange andre steder i verden.

Festen i aktivaklassene har sammenheng med at vi ser betydelig bedring i økonomien som følge av gjenåpningen etter pandemien.

NAV viste på fredag at arbeidsledigheten falt fra 3 til 2,7 prosent i august , noe som er 0,2 prosentpoeng mer enn ventet. Før pandemien lå ledigheten på 3,7 prosent. Tallene i USA var imidlertid ikke like gode. Non-farm payrolls, ofte definert som månedens viktigste tall, viste at det var skapt en god del færre jobber utenfor landbruket i USA i august enn ventet.

Fredag fikk vi også en fersk konjunkturprognose fra SSB hvor de spår fortsatt internasjonal vekst, høyere inflasjon, og mot normalisering av rentenivået.

Og det er nettopp det sistnevnte markedet trenger. Rekordhøyt aksjemarked, rekordhøye boligpriser, lav arbeidsledighet, stigende inflasjon og rentenivå på null er en farlig cocktail som stort sett alltid medfører en lei hangover. Da er det lurt at en festbrems griper inn – og den festbremsen heter Øystein Olsen.

Ifølge SSB ventes det nå syv rentehevinger frem til 2024. Det første nå i september, mens nummer to er ventet i desember. Det vil likevel ta to år før vi er på samme rentenivå som før pandemien.

Mange har etablert høye lån. Både enkeltpersoner og selskaper. En heving av rentenivået blir som å øke kostnadsbasen over hele linjen i befolkningen over natten. Dette vil utvilsomt gjøre noe med både investeringsinnstilling og investeringsevne. Kanskje er det på tide med en pustepause etter oppgang på 38 prosent?

Om du tror det kan det være en idé å realisere litt gevinst. Eller shorte indekser. Det kan være bedre å selge litt for tidlig enn å selge for sent.