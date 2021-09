En hårfin kinesisk balansegang

Kina har i mange år vært en betydelig drivkraft for verdensøkonomien, med en gjennomsnittlig årlig vekst i BNP på ni prosent i perioden 2000 til 2019. Verdens største økonomi USA, vokste i samme periode med to prosent per år. Til tross for en noe mindre størrelse bidro dermed Kina med nesten en tredjedel av global BNP-vekst i perioden 2013 til 2018 – mer enn dobbelt så stort bidrag som USA.

En av de viktigste drivkreftene for fremgangen i kinesisk økonomi har vært store investeringer i eiendom og infrastruktur, der lokale myndigheter har solgt landområder og tomter til eiendomsutviklere, og brukt disse inntektene til selv å investere i infrastruktur.

Myndighetene har tidligere gitt direkte eller indirekte støtte til byggeaktiviteten under forventningen at videre urbanisering og modernisering etter hvert ville fylle tomme leilighetskomplekser og boliger.

I dag antas det at Kina har tre milliarder usolgte kvadratmeter med boligareal, med plass til nitti millioner mennesker eller tretti millioner familier. Med andre ord nok plass til eksempelvis å bosette hele den britiske eller kanadiske befolkningen, ifølge Financial Times.

Men, bygger man for mye og leilighetene ikke blir solgt, blir det vrient for eiendomsutviklerne å dekke utgiftene med inntekter. For å opprettholde aktiviteten har mange virksomheter derfor lånt stadig mer penger – til tross for at kapitalen har blitt stadig mindre produktiv.

Av samlet kinesisk BNP tilsvarende 15.700 milliarder dollar i 2020, utgjorde eiendomssektoren mellom 25 og 30 prosent dersom alle relaterte sektorer som sement, vinduer, maling, stål, kobber, møbler, hvitevarer etc. inkluderes. Ifølge Goldman Sachs utgjør eiendom samtidig 62 prosent av husholdningenes formuesverdier.

Den nest største aktøren i denne bransjen har vært Evergrande, som ikke bare driver med eiendomsutvikling, men blant annet hoteller, kapitalforvaltning, helsetjenester og bilproduksjon. Selskapet har hatt en usunn forretningsmodell i mange år og senest i 2018 måtte hovedeieren ty til med egne midler for å betjene gjeld. Evergrande har 125.000 ansatte og er involvert i 1300 ulike prosjekter i 280 ulike byer i Kina. Selskapet har en samlet gjeld på rundt 300 milliarder dollar og er dermed den mest forgjeldede eiendomsvirksomheten i verden.

Mye forandret seg for Evergrande og andre kinesiske eiendomsselskaper høsten 2020, da kinesiske myndigheter innførte nye reguleringer mot bransjen via «tre røde linjer».

Kriteriene som ble satt var at selskapene måtte ha et forhold mellom gjeld og eiendeler under sytti prosent, gjeld som andel av egenkapital under hundre prosent og minst like mye kontanter som kortsiktig gjeld.