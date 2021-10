Blir rentemarkedet hot?

Det har vært mye stakk om «Bonds» de siste ukene, og det skyldes ikke utelukkende at 007 igjen ruller over kinolerretene. Sentralbankene varsler nedtrapping av sin ekspansive pengepolitikk over hele linja, og mange spekulerer derfor i om vi går inn i en periode med stigende renter og fallende aksjekurser. I så fall kan det være en idé å omstrukturere litt på porteføljen.

Dersom et tvillingpar ble døpt for 50 år siden og den ene fikk 1.000 kroner i et amerikansk aksjefond, mens den andre fikk samme beløp i et rentefond, ville «aksjespekulanten» i dag hatt ca. 45.000 kroner, mens, «rentespekulanten» villa hatt ca. 40.000. Dette svarer til en total avkasting på henholdsvis 4.400 prosent og 3.900 prosent.

Det var først i mars 2020 at aksjemarkedet fikk en bedre totalavkasting enn rentemarkedet over 5o år, men ser vi på 70 års horisont, eller kun på de ti siste årene er forskjellen langt større.

Siste 50 år Foto: Longtermtrends

Siste 10 år Foto: Longtermtrends

Men selv om fordelen aksjer har vært betydelig over tid, presterer det ikke alltid bedre enn rentemarkedet. I figuren under ser man forholdstallet mellom avkastingen til den amerikanske hovedindeksen SP500 sammenlignet rentemarkedet for de siste 70 årene.

I perioder hvor grafen er stigende lønner det seg relativt sett å investere i aksjer fremfor renter, mens det i perioder med fall har vært relativt bedre prestasjon i rentemarkedet:

Foto: Longtermtrends

Som man ser av grafen har man i perioden etter finanskrisen ikke overraskende hatt betydelig bedre avkasting i aksjemarkedet enn i rentemarkedet. Mens det for eksempel under dotcom-boblen, og under finanskrisen var betraktelig bedre å sitte på statsobligasjoner som heller ikke er så overraskende.

Oppgangen i aksjemarkedet de siste ti årene kan i stor grad tilskrives ekspansiv pengepolitikk. I kjølvannet av finanskrisen i 08, ble styringsrenten satt ned og det ble ført massive kvantitative lettelser for å presse ned yielden (renten) på stats- og selskapsobligasjoner. Pengemengden økte og aksjer ble relativt mere attraktivt.

Nå er vi ferd med å se motsatte tiltak. Norges Bank satt startskuddet for heving av styringsrenten i forrige uke, og sentralbanken i USA har varslet fremtidige rentehevinger og reversering av den ekspansive pengepolitikken. Som et resultat av dette har den amerikanske tiårige statsobligasjonen (tiåringen) steget betraktelig, mens stemningen på Wall Street har surnet. Og mange tror dette kun er begynnelsen.

Flere og flere tar til orde for at det er duket for en høst-korreksjon i aksjemarkedet, mens blant annet DNB predikerer tiåringen til over 2 prosent det neste året.

I det korte løp kan det derfor være en ide å vurdere en rebalansering av porteføljen. At aksjemarkedet presterer bedre enn renter er ikke en selvfølge.

