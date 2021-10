De nye systemene, kalt Lightning Networks, er utviklet i tilknytning til bitcoinhandling. Siden bitcointransaksjoner tar lang tid og kan koste opptil flere hundre kroner, trenger man sidesystemer for å bruke bitcoin til vanlige transaksjoner som å kjøpe en is eller en halvliter med øl. Et Lightning Network er et pengesystem som ligger et nivå over andre pengesystemer, og her kan du handle bitcoin, dollar eller andre valutaer.

En kan gjerne sammenligne disse nettverkene med at du går på en bar og legger kortet igjen i bardisken og sier at alle drinkene til deg og vennene dine skal belastes dette kortet. Når du og vennene dine forsyner seg, vil det ikke gå noen transaksjoner mot banken. Det skjer først når du forlater baren og gjør opp regningen.

Det er én viktig forskjell. I banksystemene har vi en sikkerhet i form av at bankene stiller med egenkapital, samt at Finanstilsynet og Sikringsfondet overvåker og kan tre støttende til. I bitcoin har man en sikker blokkjede. I flere av de nye Lightning-nettverkene har vi ingenting av dette.

Vi finner verdens største Lightning Network i El Salvador. Myndighetene i El Salvador har innført bitcoin som offisiell valuta sammen med dollar, og har i den anledning utviklet en app, Chivo Wallet, hvor man kan handle raskt og gratis med både bitcoin og dollar. Man får til og med en gave på 30 dollar for å ta i bruk appen. Chivo har ingen struktur med regulert egenkapital eller banksikringsfond. Det betyr at om appen viser at du har en bitcoin eller 10.000 dollar, så er det egentlig et krav mot eierne av Chivo.