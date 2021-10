Ingen kan stoppe kryptotoget

Mange husker den første store oppgangen i kryptomarkedet i 2018, da bitcoin nådde 20.000 dollar og ethereum snuste på 1.400. Den gang var kryptofenomenet ganske nytt, og de fleste eksperter advarte mot bobletendenser. Så smalt det.

På kun noen måneder ble 80 prosent av verdiene barbert bort, ikke helt ulikt det som skjedde med prisen på tulipanløker i Nederland på 1600-tallet. Men i motsetning til tulipanprisene, har kryptomarkedet gjenoppstått og nådd nye høyder.

Fem steg i en boble

I klassisk lærebokteori har finansielle bobler fem steg: (1) Forskyving, (2) Boom, (3) Eufori, (4) profittaging, (5) panikk.

Forskyvning oppstår når utenforliggende faktorer som for eksempel revolusjonerende teknologi eller historisk lave renter bidrar til å skape et overdimensjonert fokus på en spesiell aktiva. I dette eksempelet har man begge deler.

Deretter får man en betydelig vekst/boom i prisen for denne aktivaen, som i seg selv skaper euforisk stemning i markedet. På et tidspunkt mister man formening om underliggende verdi og investerer utelukkende på forventing om videre vekst.

På et tidspunkt blir gevinsten så betydelig at investorer sikrer seg profitt. Dette utløser et skift i momentumet, bratt fall i kurser, som igjen utløser panikksalg. På svært kort tid kan hele oppgangen være borte.

Det sjette steget

Kryptomarkedet har vært gjennom alle disse stegene. Men på ett område skiller det seg fra mange bobler. Det gjenoppstår. Gang på gang.

Denne uken nådde bitcoin nesten 67.000 dollar, mens ethereum nådde 4.380. Med det er prisene over nivåene vi så på forsommeren. Og de tekniske signalene ser meget lovende ut. Det positive momentumet har vært gjeldende siden juli, da kryptomarkedet nådde et midlertidig bunnpunkt som følge av reguleringer fra Kina og kritiske uttalelser fra Elon Musk.

De negative faktorene ser imidlertid ut til å prelle av den digitale valutaen, og dess flere ganger bitcoin og ethereum står imot, dess større tillitt får markedet til valutaene. Institusjonelle investorer har allerede investert betydelige beløp i bitcoin, og nå ser det ut til at ethereum følger etter.

Stadig flere ethereum-ETF-er blir tilgjengelig på markedet, noe som gjør valutaen mer tilgjengelig for folk flest. Tilbudet av disse kryptovalutaene er begrenset, både i sin natur og på grunn av miningkapasitet.