Tre effekter har gitt oppgang – kan nå gi nedsmelting

Oljeprisen holder seg godt over 80 dollar fatet, og på samme tid ser vi at høye aluminiumspriser slår positivt ut for Norsk Hydro. Selskapet leverte en omsetning på 37,6 milliarder kroner i tredje kvartal, som var mer enn to milliarder bedre enn forventet. Samme uke som selskapet la frem tall, steg aluminiumsprisen til 2.900 dollar. Riktignok «falt» den til nærmere 2.700 dollar per tonn før helgen, men nivået er skyhøyt.

Kroneeffekten

De skyhøye olje- og gassprisene har også ført til en styrket norsk krone. Den har styrket seg betydelig mot euro og dollar den siste tiden. Utover korrelasjonen mot høye oljepriser, har også en offensiv sentralbank bidratt til å sette Norge på verdenskartet.

Norges Bank var som kjent den første sentralbanken som hevet renten og oppjusterte rentebanen denne høsten, og det har styrket kronen og gitt økt kapitalinnstrømming til Norge.

Det var også denne uken møte i den europeiske sentralbanken, som fortsetter å holde renten uendret. ESB sier imidlertid at tempoet i støttekjøpene kan bli litt lavere enn i de to foregående kvartalene, og peker på at risikoen for de økonomiske utsiktene i eurosonen stort sett er balansert.

Bedre enn ventet

Det gjenspeiles også i kvartalstallene nedover på kontinentet. Bare denne uken la WPP og Lloyds frem tall som overgikk forventningene, og investorene sender det europeiske aksjemarkedet opp. Bare den siste måneden er Euro Stoxx 600 også opp over fem prosent.

På den andre siden av Atlanteren går resultatsesongen sin gang, og hvis flertallet av selskapene der leverer som Coca Cola og McDonald’s gjorde denne uken, er det vanskelig å se for seg at positivismen som smitter tilbake til europeiske markeder vil bremse kindereffekten for Oslo Børs.

Så kanskje vi alle skal følge ECBs eksempel, og sitte stille i båten? Satse på at kindereffekten fortsetter og at de siste dagenes nedgang ved Oslo Børs raskt vil snu opp til fordel for den lengre veksttrenden?

Det er i lang tid pekt på en rekke forhold med knapphet på kompetent arbeidskraft i en flere sektorer, ubalanse i global vareflyt, underdekning i energimarkedet, lånefinansiert vekst i visse markeder, en pandemi som fortsatt preger hverdagen i store deler av verden, samt offentlig pengebruk som må strammes inn etter kraftfulle tiltak det siste halvannet året. Spørsmålet er om slike forhold vil overgå kindereffekten som involverer både valutamarkedene, råvaremarkedene og aksjemarkedene.

Investorene med eksponering mot hovedindeksen på Oslo Børs hos CMC Markets har posisjonert seg for oppgang igjen etter noen dager med nedgang. Investorene er delt på midten hva gjelder forventninger til oljeprisens utvikling, mens et klart flertall har posisjonert seg for at kronen svekker seg mot euro og dollar.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets