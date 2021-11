Ny åpenhetslov: Menneskerettigheter og arbeidsforhold skal frem i lyset

I høst klaget 474 organisasjoner Telenor inn for Norges kontaktpunkt til ansvarlig næringsliv, et organ som skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Klagerne hevder at Telenor ikke har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i forbindelse med sin planlagte uttrekning fra Myanmar. Klagen er under behandling.

Christopher Hansteen. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Sunniva Jacobsen Øyen. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Etter militærkuppet solgte Telenor sitt mobilselskap i Myanmar til en aktør organisasjonene frykter at vil samarbeide med det nye militærregimet. Klagen knytter seg til faren for at opplysninger om myanmarske borgeres bruk av telefon og kontakt med hverandre skal komme staten i hende etter at Telenor trekker seg ut av landet.

De myanmarske organisasjonene har klagerett fordi Telenor frivillig har valgt å slutte seg til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Kontaktpunktets avgjørelse er ikke rettslig bindende, og kan høyst lede til en anbefaling.

Den nye Åpenhetsloven, som trer i kraft 1. juli 2022, vil skjerpe menneskerettighetsansvaret for mange store og mellomstore selskaper med aktivitet i Norge. Gjennom loven blir de normene som Telenor frivillig har sluttet seg til, rettslig bindende. Plikt til å kartlegge og, ikke minst, å kommunisere eksternt om eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og for anstendige arbeidsforhold som har sammenheng med selskapet selv eller dets leverandører, skal pålegge næringslivet et større menneskerettighetsansvar.

Ansvaret rekker vidt, og omfatter også konvensjoner (herunder ILOs kjernekonvensjoner) som ikke er gjort til del av norsk lov ved menneskerettighetsloven. Samtidig skal allmennheten gis kunnskap, slik at forbrukere kan velge produsenter som viser at de tar arbeiderrettigheter og menneskerettigheter på alvor. Mediene og organisasjonslivet skal gis konkret informasjon som de kan bruke i sitt arbeid.

Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med loven og kan ilegge sanksjoner ved lovbrudd.