La NOK være NOK, eller er nok nok?

Den norske kronen kan være til glede og besvær for de som investerer i utenlandske verdipapirmarkeder. Det store spørsmålet for mange er om det er lurt eller dumt å begrense effekten fra en humørsyk krone ved valutasikring. Historien viser at dette kan være mindre gunstig for aksjeplasseringer, men kan fungere bedre for investeringer med lavere risiko. Kronen på verket er likevel at vår kjære valuta har vist gode egenskaper som støtdemper ved markedstrøbbel.

ARTIKKELFORFATTER: Christian Lie, Formuesforvaltning. Foto: Formuesforvaltning

I finansbransjen er det en gruppe analytikere som har veldig interessante arbeidsoppgaver, men som jeg likevel aldri har vært misunnelig på. Det er de som utarbeider prognoser for olje- og valutakurser. På folkemunne på Hamar heter det seg faktisk at gud oppfant disse jobbene for at astrologene skulle beholde en viss anstendighet. Spøk til side, å spå om noe som helst i økonomien eller finansmarkedene er vrient nok, men olje og valuta er i en vanskelighetskategori for seg selv. I den forbindelse blir det derfor ekstra interessant at oljeprisen har hatt stor betydning for kronekursen, altså dobbel vanskelighetsgrad! Det viser seg at eksempelvis valutaanalytikere har mye til felles med folk flest, nemlig tilbøyeligheten til å fremskrive situasjonen vi har i dag, til å gjelde også fremover. På fagspråket kalles dette ankringseffekter, der ny informasjon tolkes med utgangspunkt i det som er lengst fremme i pannebrasken – altså det som nettopp har skjedd.

Uavhengig av spådommer kan det være fristende for mange norske fondsinvestorer å kvitte seg med valutarisiko, særlig i perioder der kronen oppfattes som svak, eller aller helst etter en tid med kronestyrkelse. Siden markedene bunnet ut i mars 2020 har kronen styrket seg med 22 prosent mot dollar og 17 prosent mot euro. Mens en aksjeindeks med globale aksjer notert i dollar har steget 100 prosent, er avkastningen målt i kroner «kun» 60 prosent i samme periode. Selv om det er hyggelig med et ekstra avkastningsløft når dollar, euro eller mer eksotiske valutaer styrker seg, kan det oppleves som smertefullt når kronen fosser frem og kveler avkastningen i utenlandske fond. Og, som vi vet smerter kursfall mer enn det gevinster i samme størrelsesorden evner å glede.

Det kan være mange faktorer som påvirker kronekursen, og retningen bestemmes ikke bare av investorer som prøver å tjene penger, men også av private eller offentlige aktører som driver med eksport eller import, og som uansett må handle med utenlandsk valuta. Mens finansielle investorer kan snu på femøringen dersom forventningene til kroneutviklingen endres, må sistnevnte aktører oftere ta til takke med de valutakursene de får. Dermed blir det de kortsiktige investorene som får størst påvirkningskraft på kronekursen, med periodevise store bevegelser som resultat.