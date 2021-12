Isklar mot Finansavisen

Pressens Faglige Utvalg uttaler: Klagen gjelder en artikkel i Finansavisen om regnskapet til selskapet Isklar. På forsiden skrev avisen: «Isklar-gründer Remi (51): Tapte 300 millioner og gikk konkurs – endelig i pluss».

Klager er Isklar og eieren Remi Goulignac, som klager via advokat. Klager opplyser at det ikke stemmer at Goulignac har tapt 300 millioner kroner i Isklar og gått konkurs. Selskapet gikk konkurs i 2012, og han kjøpte konkursboet og startet et nytt Isklar-selskap, skriver klager. Tittelen er derfor helt feil. Det stemmer heller ikke at han er gründeren bak selskapet.

Finansavisen mener det er dekning for tittelen. Avisen understreker at Isklar tapte 300 millioner kroner og gikk konkurs. Det er et viktig bakteppe som var naturlig å fremheve, mener Finansavisen, som påpeker at hendelsesforløpet går tydelig frem i artikkelen. At tittelen angivelig gir inntrykk av at det er Remi Goulignac som tapte 300 millioner og gikk konkurs, er klagers subjektive tolkning, argumenterer avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4, som sier at titler og ingresser ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet. Mediene skal ha mulighet til å spisse og forenkle i presentasjonen, men den skal ikke inneholde feil eller gi et feilaktig inntrykk som redaksjonen ikke har dekning for. Utvalget forstår at klager reagerer på artikkelens tittel, spesielt den som ble publisert på forsiden i papiravisen. Bruken av klagers navn og kolon foran konstateringen «tapte 300 millioner kroner og gikk konkurs», gir et klart inntrykk av at det er nettopp klager som har tapt pengene og gått konkurs. Det er feil og ikke i tråd med VVP 4.4. Tittelen i selve artikkelen er mer tvetydig, men PFU mener også denne gir inntrykk av at det er klager som har gått konkurs, når det i realiteten var han som kjøpte konkursboet. PFU mener det kan diskuteres hvor rammende feilen er, men understreker at mediene må ha dekning for titler, og forstår at klager som forretningsmann ikke ønsker å feilaktig knyttes til en konkurs og et stort pengetap.

Finansavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. november 2021, Anne Weider Aasen,Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Gunnar KaggeIngrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes, Ellen Ophaug