Ikke start innovasjonen i feil ende

Det er to måter du kan tilnærme deg innovasjon på.

Du kan starte med løsningen – en app, en nettside, et produkt eller en tjeneste.

Eller du kan starte med problemet, og deretter jobbe utforskende for å finne frem til noe som dekker et faktisk behov.

Tor Inge Hjemdal. Foto: Eirik Evjen

Det siste virker kanskje så smart at du skulle tro det er slik alle jobber. Så enkelt er det ikke.

Sparkesykkelsituasjonen i storbyene er et eksempel. De teknologiske mulighetene og økonomiske modellene tok overhånd, og det ble nødvendig å ta et stort steg tilbake for å se hvordan denne typen mikromobilitet kan fungere optimalt.

Det handler om å starte i riktig ende: Nyskaping med mennesket i sentrum.

Nå er det vanlige folks tur, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Her er tre måter vi kan sørge for dét på:

1. Start med problemet, ikke løsningen.

På 1990-tallet ble personlige datamaskiner kraftigere og mer avanserte. Så kom Apple med noe revolusjonerende: avansert teknologi som var lett å bruke. Suksessen kom av at de satte brukeren i sentrum fra dag én – og lot det styre utviklingen av produktene.