Det blir utbyttebonanza

Folk flest over hele landet har vel nå fått med seg forliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Fra 1. januar 2022 øker skattesatsen for aksjonær fra 31,68 til 35,2 prosent fordi oppjusteringsfaktoren øket fra 1,44 til 1,6. Dette betyr en innstramming for at alle eierinntekter fra aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting. Det samme gjelder lån til personlige eiere fra disse selskapene. For selskap og aksjonær samlet vil marginalskatten på utbytte øke fra 46,7 til 49,46 prosent. Noen ble kanskje litt overrasket over at Sosialistisk Venstreparti foreslo en justeringsfaktor på 1,61, men i tillegg ville de øke skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 prosent.

Advokat Trond Erik Andersen. Foto: Iván Kverme

Utbyttebonaza

Dette kan føre til utbyttebonanza frem mot årsskiftet for personlige aksjonærer siden skatteskruen strammes til med 3,52 prosent fra årsskiftet. Rent praktisk kan utdeling av utbytte skje som et tilleggsutbytte eller som et ekstraordinært utbytte.

Tilleggsutbytte vedtas på grunnlag av det ordinære regnskapet for 2020. Ekstraordinært utbytte bygger på en mellombalanse og her er det nye regler i aksjeloven fra 2021:

Må sendes inn til Regnskapsregisteret. Utbetaling kan først skje når mellombalansen er registrert og kunngjort.

Tillatt å vedta både mellombalansen og utbyttet på samme generalforsamling, men utsette utbetalingen til mellombalansen er kunngjort.

Ekstraordinære utbytter tidfestes likevel på vedtakstidspunktet. Dette følger av Skatte-ABC stikkord «Aksjer – utbytte» pkt. 3.2. Dette innebærer at så lenge generalforsamlingen avholdes i år så skattlegges man med 31,68 prosent skatt, selv om utbetalingen skjer i 2022. Man sparer 35.200 kroner pr. million. Vedtas det et utbytte på 35 millioner kroner så sparer man 1.225 000 kroner hvis vedtaket skjer i år.

Siden utbyttebeløpet både ligger i regnskapet for 2020 og utdeles aksjonæren i år blir det i forhold til formuesskattegrunnlaget dobbelt opp. For å unngå dette velger noen å foreta en kapitalforhøyelse i selskapet slik at formuesverdien på aksjene fastsettes til verdien pr. 1.1.2022. Effekten av dette bør du regne på hvis du har store inntekter i selskapet i år. Velger man å utsette utbetalingen til neste år skyver man på problemet og da er det dessuten blitt høyere formuesskatt.

Formuesskatt

Formuesskatten strammes inn fra 2022. Bunnfradraget øker fra 1,5 til 1,7 millioner kroner, men satsen øker fra 0,85 til 0,95 prosent.