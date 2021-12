Sikkert som banken?

Avkastning på egenkapitalen på 11 prosent er langt under hva investorer har oppnådd i de fleste andre bransjer. Justerer vi for den ekstraordinære gevinsten ved tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger, blir gapet større.

Tilsyn roper varsko

I Europa er det grunn til bekymring. EUs felles banktilsyn, EBA, rapporterte om utviklingen i EUs banksektor de seneste ti år på en konferanse i september. Når selv styreformann José Manuel Campa i tilsynsorganet roper et kraftig varsko, så er det grunnleggende problemer i banksektoren: “Siden 1998 har nettoavkastningen for investorer i banksektoren vært negativ med 36 prosent, og bankene omsettes i dag til omkring 0,6 ganger bokført verdi». Han konkluderte at lønnsomheten i bankene er et sentralt tema som må adresseres.

Konsulentselskapet McKinsey har nylig publisert sin årlige rapport om tilstanden i den globale banksektoren. Den konkluderer med at bankene sto imot utfordringene i 2020 og fikk styrket sine reserver. Men det hadde sin pris. Egenkapitalforrentningen for nordamerikanske banker falt til 8 prosent i 2020 mot 12 prosent i 2019. For europeiske banker var det snakk om en halvering i samme periode til 3 prosent mot 6 prosent i 2019.

Lav verdsettelse

Det er verdt å merke seg at bankene har blitt pålagt strengere kapitalkrav, spesielt i perioden etter finanskrisen. Det påvirker naturligvis evnen til å forrente egenkapitalen. Likevel er det betegnende at bankene nå verdsettes til omkring 1 x bokført verdi, mens det samlet for alle andre industrier er 3 x bokført verdi, ifølge McKinsey. For et tiår siden var dette forholdet kun 1:2. Bankene taper terreng.

Skulle vi nå få en periode med høyere renter, kan det virke positivt på bankenes rentemargin. Samtidig forverres risikobildet, da mange kan få problemer med å betjene lån, som kan gi stigende tapsavsetninger. Nettopp derfor innførte den nå avgåtte regjeringen i Norge økte kapitalkrav til bankene i juni i år.

McKinsey konkluderer i sin fremtidsvurdering at banksektoren er motstandsdyktig og på stø kurs, men generelt lite attraktiv. Investorer bør finne banker som er sterke innen tjenester som betalinger, formuesforvaltning og «investment banking». Disse er langt mer profitable og krever lite kapital, sier rapporten.

Bankenes rolle i samfunnet er under endring, og nye aktører utfordrer sektoren, ikke minst innenfor det profitable betalingsområdet (fintech). Samtidig stilles det store krav til dokumentasjon, «compliance» og etikk. Det gjør det utfordrende å tilfredsstille aksjonærene. Derfor skal du lete lenger etter de gode bank- og finansaksjene. Men de finnes.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets