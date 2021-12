Havnetrøbbel får store konsekvenser

Vi er nå i desember 2021, og containerratene har etablert seg på et høyt nivå. I dag koster det – ifølge Xeneta – mellom 120.000 og 180.000 kroner å frakte en 40 fots container fra Shanghai til Oslo. Det er faktisk på samme nivå som helt tilbake i august, og det skaper store utfordringer for vareeiere med lavverdiprodukter som handelsvarer, møbler/interiør og byggevarer.

Thomas Sørbø. Foto: Iván Kverme

Prisutviklingen er ikke drevet av mangel på skip, men mangel på effektiv kapasitet, fordi skipene står bom fast. Basert på data fra Mckinsey er kapasiteten 14 prosent lavere sammenlignet med oktober i år. Det er per i dag cirka 80 skip i kø utenfor havnene i Los Angeles og Long Beach på vestkysten av USA. Grunnen til dette er at terminalene er fulle. Nye skip får ikke losset, og hele infrastrukturen på land er fullstendig overbelastet. Det er mangel på sjåfører, lastebiler, containerhengere, jernbanekapasitet og arbeidskraft. Til sammen fører dette til et komplett kaos.

Situasjonen skyldes en eksplosiv økning i etterspørsel av forbruksvarer i Nord-Amerika og Europa, noe som forplanter seg på stort sett alle handelsruter globalt. Med nye mutasjoner som omikron er det heller ingen grunn til å tro at dette kommer til å endre seg. Vårt forbruksmønster driver handelsbedriftene til å hamstre varer som produseres i Asia for å møte etterspørselen. Dette gir igjen en dominoeffekt for containershipping.

Jeg forventer at dagens situasjon kan avkjøles noe når julefeiringen er over og panikken hos handelsbedriftene reduseres. Kinesisk nyttår i februar kan forhåpentligvis gi et etterlengtet pusterom på to–tre uker, ettersom mange kinesiske fabrikker stenger. Foregående år har containerrederiene redusert sin kapasitet i disse ukene. Det gir håp om at en del av etterslepet og flaskehalsene forsvinner.

Et optimistisk scenario er at mye av kaoset på vestkysten av USA ryddes opp i i løpet av første halvår 2022. Dette vil ha en positiv påvirkning på fraktprisene, selv om fraktkjøpere ikke bør forvente at prisene på noen som helst måte skal ned på nivået som var før pandemien.

Vi er nå midt inne i høysesongen for anbud blant de store fraktkjøperne som forhandler fastprisavtaler med rederiene. Tilbakemeldinger fra dem er at de opplever en dramatisk økning av ratenivået sammenlignet med fjorårets priser. Det vil slå hardt inn på deres marginer, og igjen drive prisøkning og inflasjon for oss forbrukere i året som kommer.

Thomas Sørbø



Adm. direktør i Nordilog